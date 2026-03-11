Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri memetakan jalur wisata dan pusat perbelanjaan sebagai klaster rawan kecelakaan menonjol selama masa libur Lebaran 2026. Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Faizal mengungkapkan bahwa berdasarkan data kepolisian, kecelakaan fatal sering kali terjadi pada periode H+1 dan H+2 Lebaran saat masyarakat mulai bergerak menuju tempat wisata.
"Kecelakaan yang menonjol itu hampir semua terjadi pada saat rombongan masyarakat akan berwisata di H+1 dan H+2. Oleh karena itu, Kakorlantas membuat kebijakan untuk melakukan checkpoint khusus di jalur-jalur wisata," ujar Faizal saat Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (11/3).
Faizal mengatakan salah satu titik yang akan menjadi lokasi checkpoint gabungan berada di Tol Cipali KM 81. Di lokasi ini, petugas akan melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari kesiapan teknis kendaraan hingga kesehatan sopir. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada pengemudi yang memaksakan diri berkendara dalam kondisi kelelahan atau kendaraan yang tidak layak jalan.
"Kami akan memeriksa kesiapan kendaraan, kesehatan pengemudi, dan tentunya memberikan kesempatan bagi mereka untuk beristirahat," jelasnya.
Selain pengawasan dari petugas, Faizal meminta penumpang bus maupun travel untuk tidak segan-segan menegur pengemudi yang dinilai sudah melampaui batas waktu berkendara yang aman. Ia menekankan bahwa keselamatan penumpang sangat bergantung pada konsentrasi sopir.
"Kami menyampaikan bahwa penumpang baik itu penumpang bus, penumpang travel jangan segan-segan untuk menegur ya, menegur para sopir atau driver ini apabila sudah menyopir lebih dari satu setengah jam ya karena mereka wajib untuk istirahat," tegasnya. (Z-10)
Simak syarat tinggi badan terbaru penerimaan Polri 2026 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Cek aturan khusus untuk wilayah Papua dan daerah terpencil.
Cek link resmi pendaftaran Polri 2026 di penerimaan.polri.go.id. Simak jadwal terbaru Akpol, Bintara, Tamtama, dan syarat lengkap rekrutmen Polri 2026.
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, & Tamtama 2026 mulai Maret. Cek jadwal, syarat tinggi badan, dokumen administrasi, dan link resmi di sini!
Personel Polri terjun langsung mengunjungi panti asuhan, panti jompo, hingga keluarga prasejahtera untuk menyalurkan santunan dan paket sembako.
Polri menyatakan akan mendalami polemik terkait penetapan Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci, sebagai tersangka.
Slamet mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan skema one way lokal dan nasional untuk menyegah kemacetan di jalur balik maupun wisata.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved