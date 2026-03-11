Kepadatan kendaraan menuju kawasan wisata Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.(Antara)

KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri memetakan jalur wisata dan pusat perbelanjaan sebagai klaster rawan kecelakaan menonjol selama masa libur Lebaran 2026. Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri, Brigjen Faizal mengungkapkan bahwa berdasarkan data kepolisian, kecelakaan fatal sering kali terjadi pada periode H+1 dan H+2 Lebaran saat masyarakat mulai bergerak menuju tempat wisata.

"Kecelakaan yang menonjol itu hampir semua terjadi pada saat rombongan masyarakat akan berwisata di H+1 dan H+2. Oleh karena itu, Kakorlantas membuat kebijakan untuk melakukan checkpoint khusus di jalur-jalur wisata," ujar Faizal saat Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (11/3).

Faizal mengatakan salah satu titik yang akan menjadi lokasi checkpoint gabungan berada di Tol Cipali KM 81. Di lokasi ini, petugas akan melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari kesiapan teknis kendaraan hingga kesehatan sopir. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada pengemudi yang memaksakan diri berkendara dalam kondisi kelelahan atau kendaraan yang tidak layak jalan.

"Kami akan memeriksa kesiapan kendaraan, kesehatan pengemudi, dan tentunya memberikan kesempatan bagi mereka untuk beristirahat," jelasnya.

Selain pengawasan dari petugas, Faizal meminta penumpang bus maupun travel untuk tidak segan-segan menegur pengemudi yang dinilai sudah melampaui batas waktu berkendara yang aman. Ia menekankan bahwa keselamatan penumpang sangat bergantung pada konsentrasi sopir.

"Kami menyampaikan bahwa penumpang baik itu penumpang bus, penumpang travel jangan segan-segan untuk menegur ya, menegur para sopir atau driver ini apabila sudah menyopir lebih dari satu setengah jam ya karena mereka wajib untuk istirahat," tegasnya. (Z-10)