Syarat Tinggi Badan Masuk Polri 2026: Akpol, Bintara, & Tamtama

Menjadi bagian dari Korps Bhayangkara merupakan impian banyak pemuda-pemudi Indonesia. Salah satu aspek yang paling sering menjadi pertanyaan dalam setiap pembukaan pendaftaran adalah mengenai syarat tinggi badan minimal.

Untuk tahun anggaran 2026, Polri tetap menerapkan standar fisik yang ketat guna memastikan kesiapan operasional setiap anggotanya.

Secara umum, standar tinggi badan minimal untuk pria adalah 165 cm dan wanita 160 cm. Namun, terdapat perbedaan detail tergantung pada jalur seleksi yang dipilih serta latar belakang daerah asal pendaftar.

Panduan Syarat Tinggi Badan Penerimaan Polri 2026

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa. Salah satu syarat mutlak yang wajib dipenuhi adalah kriteria fisik, khususnya tinggi badan minimal.

Jalur Seleksi Tinggi Minimal Pria Tinggi Minimal Wanita Akademi Kepolisian (Akpol) 165 cm 163 cm Bintara PTU 165 cm 160 cm Tamtama (Brimob/Polair) 165 cm - SIPSS (Sarjana) 162 cm 157 cm

Ketentuan Khusus Wilayah Afirmasi

Bagi pendaftar dari Ras Melanesia (Polda Papua dan sekitarnya) serta daerah terpencil, berlaku ketentuan khusus:

Daerah Pesisir: Pria minimal 163 cm, Wanita minimal 158 cm.

Daerah Pegunungan: Pria minimal 160 cm, Wanita minimal 155 cm.

Tips Persiapan Fisik

Lakukan olahraga renang minimal 2 kali seminggu untuk membantu peregangan tulang belakang. Konsumsi nutrisi tinggi kalsium dan vitamin D. Pastikan istirahat cukup, karena pertumbuhan tulang terjadi optimal saat tidur malam. Cek tinggi badan secara berkala menggunakan stadiometer standar medis agar hasil akurat.

Seputar Tinggi Badan Polri

Apakah tinggi badan 164 cm bisa masuk Bintara?

Untuk jalur umum, syarat minimal adalah 165 cm. Kekurangan 1 cm tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan administrasi awal.

Pendaftaran diperkirakan akan dibuka pada bulan Maret 2026 melalui situs resmi penerimaan.polri.go.id.