Link Resmi Penerimaan Polri 2026: Jadwal Akpol, Bintara, & Tamtama

Link Resmi Penerimaan Polri 2026.(Antara)

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi membuka pendaftaran calon anggota untuk Tahun Anggaran 2026. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara terpusat melalui satu pintu utama untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).

Link Resmi Pendaftaran Polri 2026

Seluruh proses registrasi awal dan pengunggahan dokumen dilakukan secara daring (online). Berikut adalah satu-satunya tautan resmi yang dikelola oleh SSDM Polri:

Link Resmi: https://penerimaan.polri.go.id

Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap situs palsu. Pendaftaran resmi hanya melalui domain polri.go.id dan tidak dipungut biaya apapun.

Jadwal Rekrutmen Polri TA 2026

Jalur Seleksi Periode Pendaftaran Keterangan SIPSS 15 - 22 Januari 2026 Selesai (Tahap Seleksi) Akpol Maret 2026 Sedang Berlangsung Bintara Polri Maret 2026 Sedang Berlangsung Tamtama Polri Maret 2026 Sedang Berlangsung

Syarat Umum Penerimaan Polri

Warga Negara Indonesia (WNI) yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME.

Setia kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pendidikan minimal SMU atau sederajat.

Usia minimal 18 tahun saat dilantik menjadi anggota Polri.

Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.

Tidak memiliki catatan kriminal (disertai SKCK).

Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama pendidikan.

Cara Mendaftar di Penerimaan.polri.go.id

Buka situs resmi penerimaan.polri.go.id. Pilih jenis pendaftaran pada halaman utama (Akpol, Bintara, atau Tamtama). Klik tombol "Daftar" dan isi formulir registrasi dengan data yang valid sesuai identitas asli. Unggah dokumen pendukung yang diminta (KTP, Ijazah, dll) dalam format digital. Cetak nomor registrasi online dan formulir pendaftaran. Lakukan verifikasi berkas ke Polres/Polda setempat dengan membawa dokumen asli dan fotokopi yang telah dilegalisir.

People Also Ask (FAQ)

Berapa minimal tinggi badan daftar Polisi 2026?

Untuk jalur Bintara PTU, pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Syarat tinggi badan dapat berbeda untuk jalur kompetensi khusus (Bakomsus).

Apakah lulusan paket C bisa daftar Polri?

Lulusan paket A, B, dan C dapat mendaftar sepanjang memiliki ijazah yang setara dan memenuhi standar nilai yang ditetapkan dalam pengumuman rekrutmen tahun berjalan. (Z-10)

Disclaimer: Informasi jadwal dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebijakan Mabes Polri. Calon peserta disarankan untuk memantau akun media sosial resmi @rekrutmen_polri untuk update harian.