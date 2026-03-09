Link Resmi Penerimaan Polri 2026: Jadwal Akpol, Bintara, & Tamtama

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) secara resmi membuka pendaftaran calon anggota untuk Tahun Anggaran 2026. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara terpusat melalui satu pintu utama untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis).
Seluruh proses registrasi awal dan pengunggahan dokumen dilakukan secara daring (online). Berikut adalah satu-satunya tautan resmi yang dikelola oleh SSDM Polri:
Link Resmi: https://penerimaan.polri.go.id
Masyarakat diimbau untuk waspada terhadap situs palsu. Pendaftaran resmi hanya melalui domain polri.go.id dan tidak dipungut biaya apapun.
|Jalur Seleksi
|Periode Pendaftaran
|Keterangan
|SIPSS
|15 - 22 Januari 2026
|Selesai (Tahap Seleksi)
|Akpol
|Maret 2026
|Sedang Berlangsung
|Bintara Polri
|Maret 2026
|Sedang Berlangsung
|Tamtama Polri
|Maret 2026
|Sedang Berlangsung
Berapa minimal tinggi badan daftar Polisi 2026?
Untuk jalur Bintara PTU, pria minimal 165 cm dan wanita minimal 160 cm. Syarat tinggi badan dapat berbeda untuk jalur kompetensi khusus (Bakomsus).
Apakah lulusan paket C bisa daftar Polri?
Lulusan paket A, B, dan C dapat mendaftar sepanjang memiliki ijazah yang setara dan memenuhi standar nilai yang ditetapkan dalam pengumuman rekrutmen tahun berjalan. (Z-10)
Simak syarat tinggi badan terbaru penerimaan Polri 2026 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Cek aturan khusus untuk wilayah Papua dan daerah terpencil.
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, & Tamtama 2026 mulai Maret. Cek jadwal, syarat tinggi badan, dokumen administrasi, dan link resmi di sini!
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved