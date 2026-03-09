Pendaftaran Polri 2026 Dibuka: Jadwal, Syarat Akpol, Bintara, & Tamtama Beserta Link Resminya!

Headline
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kembali membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa untuk bergabung melalui Rekrutmen Terpadu Tahun Anggaran 2026. Proses pendaftaran Polri 2026 dilakukan secara daring (online) mulai Maret 2026 untuk jalur Taruna Akpol, Bintara, dan Tamtama.
Penerimaan Polri 2026 dilakukan dengan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis). Seluruh proses seleksi TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Waspadai oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan uang.
Berdasarkan pengumuman terbaru, berikut adalah timeline penting rekrutmen polri tahun ini:
Setiap jalur seleksi memiliki kualifikasi yang berbeda. Berikut adalah rincian syarat umum rekrutmen polri 2026:
|Kategori Seleksi
|Tinggi Badan (Pria/Wanita)
|Pendidikan Minimal
|Taruna Akpol
|165 cm / 163 cm
|SMA/MA (Bukan Paket A/B/C)
|Bintara PTU
|165 cm / 160 cm
|SMA/SMK/MA/S1
|Tamtama Brimob
|165 cm / -
|SMA/SMK/MA
Pendaftar wajib mengikuti langkah-langkah berikut agar terverifikasi oleh sistem:
Berapa batas umur masuk Polisi 2026?
Untuk lulusan SMA/Sederajat, usia minimal 18 tahun dan maksimal 21 tahun saat buka pendidikan. Untuk lulusan S1, usia maksimal bisa mencapai 27 tahun tergantung jalur yang diambil.
Apakah mata minus bisa daftar Polri?
Polri menetapkan standar kesehatan mata yang ketat. Untuk jalur Akpol dan Brimob, mata harus normal (0). Untuk Bintara tertentu, terdapat toleransi maksimal minus sesuai ketentuan terbaru dalam Jukrah (Petunjuk Arahan) Kapolri.
Bagaimana jika NIK tidak terdaftar saat daftar online?
Segera lakukan koordinasi dengan kantor Dukcapil setempat untuk sinkronisasi data NIK dan Nomor KK agar terbaca oleh sistem pendaftaran online Polri.
Informasi lebih lanjut mengenai penerimaan polri 2026 dapat dipantau melalui akun media sosial resmi @rekrutmen_polri atau Biro SDM Polda di wilayah masing-masing.
