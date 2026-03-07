Pengamat: Safari Ramadan dan Bakti Sosial Bagian Transformasi Polri yang Humanis

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
ANALIS politik senior, Boni Hargens, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo selama bulan suci Ramadan 2026. Boni menilai, program Safari Ramadhan dan Bakti Sosial yang dijalankan korps Bhayangkara tahun ini merupakan cerminan nyata dari transformasi institusi yang semakin dicintai masyarakat.
Menurut Boni, Polri kini hadir bukan sekadar sebagai penegak hukum, melainkan sebagai mitra strategis pemerintah dan pelayan masyarakat yang tulus. Hal ini terlihat dari sinergi erat Polri dengan berbagai kementerian untuk menjaga kondusivitas ibadah serta stabilitas harga pangan.
"Polri telah membuktikan dirinya sebagai mitra strategis yang tak tergantikan. Mulai dari memastikan keamanan ibadah hingga pengendalian harga bahan pokok yang berdampak langsung pada rakyat kecil," ujar Boni dalam keterangannya, Sabtu (7/3/2026).
Boni menyoroti perubahan mendasar dalam budaya organisasi Polri. Salah satu indikator keberhasilan yang paling mencolok adalah penurunan signifikan angka penangkapan terkait unjuk rasa, yang menunjukkan pergeseran dari pendekatan represif menuju dialogis.
Data dalam empat tahun terakhir menunjukkan hasil reformasi internal yang impresif, di mana kasus kekerasan turun hingga 80 persen dan penyalahgunaan wewenang merosot tajam sebesar 83 persen.
"Penurunan signifikan berbagai kasus pelanggaran ini mencerminkan keberhasilan reformasi internal yang konsisten dan berani. Polri bertransformasi dari institusi yang ditakuti menjadi institusi yang dicintai," tegas Boni.
Program Safari Ramadhan 2026 juga dinilai sangat konkret. Ribuan personel Polri terjun langsung mengunjungi panti asuhan, panti jompo, hingga keluarga prasejahtera untuk menyalurkan santunan dan paket sembako.
Selain itu, Kapolri beserta jajaran pimpinan terpantau aktif melakukan safari ke berbagai masjid dan pesantren untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
"Langkah ini bukan sekadar prosedur administratif, melainkan revolusi paradigma yang menempatkan masyarakat sebagai pusat dari seluruh kebijakan kepolisian. Polri hadir sebagai bagian dari keluarga besar Indonesia yang melayani, melindungi, dan mengayomi dari Sabang sampai Merauke," pungkasnya. (H-2)
