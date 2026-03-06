Partai Nasdem Safari Ramadan ke Kyai dan Pesantren

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, anggota DPR Dapil XI dan DPW serta rombongan melakukan Safari Ramadan di Ponpes Mathlaul Khaer Cintapada.(MI/Kristiadi)

WAKIL Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem, Saan Mustopa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dapil XI dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta rombongan melakukan safari Ramadan dengan membawa pesan dari Ketua Umum Surya Paloh kepada kyai dan pondok pesantren. Kunjungan tersebut, bertujuan untuk silaturahmi apresiasi peran penting kyai dalam pembangunan.

"Hari ke 14 ini, kami melakukan safari ramadan mulai Majenang, Cilacap, nanti ada konsolidasi di Kabupaten Garut dan akan membantu, menolong, berbagi sekaligus buka bersama. Kedatangan ke Pondok Pesantren (Ponpes) tujuannya silaturahmi dengan Pendiri Ponpes KH Yusuf Faqih (Mama Yusuf) yang usianya 103 tahun," kata Saan, di Ponpes Mathlaul Khaer Cintapada, Jumat (6/3).

Saan mengatakan, pada prinsipnya safari Ramadan yang dilakukan adalah bagian dari upaya Partai NasDem untuk membangun silaturahmi, membangun komunikasi dengan masyarakat, partai, internal hingga sekaligus berkesempatan untuk saling membantu, menolong dan berbagi. Namun, semangat safari Ramadan ini semangatnya melakukan silaturahmi dan komunikasi dengan komponen masyarakat.

"Silaturahmi dan safari Ramadan ke pondok pesantren menyampaikan pesan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sangat menghargai menghormati kyai dan pesantren. Karena pesantren dan kyai memiliki peran besar maka keberadaan kiai dan pesantren tentunya menjadi terpenting dalam melahirkan dan mendirikan bangsa," ujarnya.

Menurutnya, safari Ramadan ini harus di isi dengan silaturahmi kepada kyai dan pondok pesantren, karena Ketua Umum Surya Paloh melihat pesantren kontribusi dan perjuangannya besar sekali terutama bagi bangsa dan negara ini. Karena, kyai dan Pondok pesantren memiliki peran baik saat prakemerdekaan berjuang bersama dengan kekuatan lain memerdekakan bangsa maupun ketika merdeka mengisi kemerdekan dengan peran pendidikannya.

"Pesantren pada dasarnya mandiri dan Ketua Umum Surya Paloh minta kita semua termasuk pengurus memberikan apresiasi penghargaan, penghormatan terhadap para kyai dan pesantren. Karena, selama kunjungan safari ramadan kita megunjungi banyak pondok pesantren dan melakukan diskusi dengan para kyai termasuk pendiri Ponpes KH Yusuf Faqih (Mama Yusuf) yang usianya 103 tahun," paparnya. (E-2)