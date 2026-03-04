Safari Ramadan, Walikota dan Wakil Walikota Sorong, Serahkan Bantuan untuk Masjid Nurul Hikmah

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PEMERINTAH Kota Sorong melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Sorong, Septinus Lobat ,S.H., M.PA., dan Wakil Wali Kota Sorong, H. Anshar Karim A.Md.,di Masjid Nurul Hikmah, Kampung Salak.Kota Sorong, Papua Barat Daya(PBD), Rabu, (4/3/2016).

Kegiatan tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Sorong, di antaranya Kepala BPBD, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Perdagangan, Kepala Dinas P3A, Kepala Dinas Sosial, Kabag Kesra, serta Kabag Protokol, serta para Jamaah setempat.

Wali Kota Sorong dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan Safari Ramadhan merupakan bentuk perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Sorong kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa.

“Setiap tahun Pemerintah Kota Sorong melaksanakan Safari Ramadhan untuk menyapa langsung masyarakat serta memberikan dukungan kepada bapak dan ibu yang menjalankan ibadah puasa,” ungkapnya.

Sebelumnya , Wakil Wali Kota Sorong menyampaikan bahwa Safari Ramadhan merupakan agenda rutin Pemerintah Kota Sorong yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat, khususnya jamaah Masjid Nurul Hikmah.

“Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh berkah, di mana setiap amal ibadah dilipatgandakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita jadikan momentum Ramadhan ini untuk memperkuat tali silaturahmi dan bersama-sama membangun Kota Sorong yang kita cintai menjadi kota yang maju, bersih, hijau, aman, dan sejahtera,” ujarnya.

Pada akhir kegiatan, Pemerintah Kota Sorong menyerahkan bantuan kepada pengurus Masjid Nurul Hikmah berupa uang tunai sebesar Rp10.000.000,- dan beras sebanyak 300 Kg. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan keagamaan dan membantu kebutuhan jamaah selama bulan Ramadhan.

Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan dan kekhidmatan, serta mendapat respon positif dari masyarakat setempat.(H-2)