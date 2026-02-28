Safari Ramadan di Ponpes Nurul Qadim, Kaesang Disambut Jamuan Sate

Headline
KETUA Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melanjutkan safari ramadan dengan mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Qadim, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (28/2). Dalam kunjungan itu, Kaesang disambut pimpinan ponpes KH. Abdul Hadi Noer dan beberapa ulama dan kiai.
Tiba bertepatan di saat berbuka puasa, Kaesang disuguhi sate oleh pimpinan ponpes. "Ahamdulillah, beliau sudah berbuka di sini. Saya siapkan sate, biar beliau semangat, biar hangat. Mohon maaf apabila persiapan kami kurang matang," ujar Abdul Hadi.
Kaesang sendiri mengungkapkan banyak terima kasih sudah diterima hangat dan disuguhi hidangan yang nikmat.
"Terima kasih, Pak kiai, kami dari Partai Solidaritas Indonesia telah diterima di pesantren Nurul Qadim, terima kasih atas sambutannya yang sangat luar biasa buat kami," ujar Kaesang.
Turut mendampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, pengurus DPP lain, juga pengurus PSI di Jawa Timur. Safari Ramadan ini dilakukan serentak oleh jajaran PSI di berbagai daerah. DPW, DPD, hingga DPP melakukan kunjungan silaturahmi ke ponpes-ponpes di Tanah Air.
Pada hari sebelumnya, Kaesang turut menyambangi pondok pesantren (ponpes) di Klender, Jakarta Timur (Jaktim), dan dua pondok pesantren di Kabupaten Pandeglang, Banten. (I-1)
