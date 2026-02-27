Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KETUA Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melanjutkan hari pertama Safari Ramadan dengan mengunjungi Pondok Pesantren Fathul Ma'ani di Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (26/2).
Setibanya di Ponpes Fathul Ma'ani, Kaesang berinteraksi dengan para santri. Ia juga memberikan kuis-kuis bernuansa Ramadan kepada para santri.
"Saya mau tebak-tebakan saja, ada hadiahnya. Mau gak?" kata Kaesang disambut riuh santri Fathul Ma'ani.
Para santri antusias menjawab kuis yang dilontarkan. Mulai dari hafalan surat Al-Qur’an hingga pertanyaan pengetahuan umum.
Kaesang datang didampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali dan beberapa pengurus DPP PSI lain. Safari Ramadan ini dilakukan serentak oleh jajaran PSI di berbagai daerah. DPW, DPD, hingga DPP melakukan kunjungan silaturahmi ke ponpes-ponpes di seluruh Indonesia.
Safari Ramadan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi dengan pesantren-pesantren di berbagai daerah. Kunjungan dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para guru agama, kiai, dan ulama yang selama ini menjadi penjaga nilai-nilai moral bangsa.
"Politik bukan sekadar soal strategi dan kekuasaan, tetapi juga soal keteguhan mental dan kejernihan hati," ujar Ahmad Ali. (I-1)
Bank Mandiri Taspen kembali menggelar rangkaian kegiatan Safari Ramadan 2026 sebagai upaya mempererat silaturahmi sekaligus berbagi dengan masyarakat, khususnya nasabah pensiunan.
Pesantren berperan besar dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari pesantren lahir ulama, pemimpin masyarakat, dan tokoh yang menjaga nilai moral bangsa.
Personel Polri terjun langsung mengunjungi panti asuhan, panti jompo, hingga keluarga prasejahtera untuk menyalurkan santunan dan paket sembako.
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Saan Mustopa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dapil XI dan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) serta rombongan melakukan Safari Ramadan.
Safari Ramadhan merupakan bentuk perhatian dan dukungan Pemerintah Kota Sorong kepada masyarakat yang menjalankan ibadah puasa.
Safari ramadan dilanjutkan dengan mengunjungi Pondok Pesantren Nurul Qadim, Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (28/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved