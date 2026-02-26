Kontras Peringatkan Bahaya Pemolisian Politik

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KEPALA Divisi Riset dan Dokumentasi KontraS, Hans Giovanny Yosua mengingatkan agar institusi Polri tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik praktis. Ia menilai penggunaan kewenangan kepolisian untuk menyasar ideologi atau aktivitas politik warga merupakan ancaman serius bagi demokrasi.
Ia menyoroti fenomena pemolisian politik yang diduga muncul dalam penanganan aksi massa beberapa waktu lalu, khususnya pada aksi unjuk rasa Agustus 2025. Salah satunya adalah penggunaan label ideologis sebagai dasar penangkapan.
"Polisi menangkap orang dan menuduh 'kami tangkap karena dia anarkis'. Padahal anarkis itu ideologi politik. Jika yang dikejar adalah ide politiknya, maka itu menjadi pemolisian politik," ujar Hans di Jakarta, Kamis (26/2/2026).
Hans mengingatkan agar Indonesia tidak kembali ke pola lama zaman Orde Baru, di mana instrumen kepolisian digunakan sebagai alat untuk melakukan pemidanaan politik. Ia mencontohkan sejarah kelam saat aktivis buruh seperti Muchtar Pakpahan ditangkap dengan tuduhan subversi demi membungkam aktivitas politiknya.
Ia menegaskan, kewenangan Polri untuk melakukan upaya paksa dalam sistem peradilan pidana tidak boleh diselewengkan untuk kepentingan penguasa.
Lebih lanjut, Hans mengatakan reformasi Polri harus berjalan secara paralel. Di satu sisi, perbaikan internal seperti kurikulum pendidikan, sistem meritokrasi, dan sanksi yang tegas bagi anggota yang melanggar harus dilakukan. Namun di sisi lain, intervensi politik dari luar institusi juga harus dihentikan.
Hans menekankan pentingnya memiliki pemimpin nasional yang memiliki komitmen kuat untuk tidak menyeret Polri ke dalam pusaran kepentingan politik tertentu.
"Jangan sampai itu terjadi lagi. Polisi punya wewenang melakukan upaya paksa, tapi jangan digunakan untuk memidanakan aktivitas politik warga. Pemerintah harus menyadari bahwa polisi adalah alat negara, bukan alat politik pemerintah," kata Hans. (Faj/P-3)
Simak syarat tinggi badan terbaru penerimaan Polri 2026 untuk jalur Akpol, Bintara, dan Tamtama. Cek aturan khusus untuk wilayah Papua dan daerah terpencil.
Cek link resmi pendaftaran Polri 2026 di penerimaan.polri.go.id. Simak jadwal terbaru Akpol, Bintara, Tamtama, dan syarat lengkap rekrutmen Polri 2026.
Polri resmi buka pendaftaran Akpol, Bintara, & Tamtama 2026 mulai Maret. Cek jadwal, syarat tinggi badan, dokumen administrasi, dan link resmi di sini!
Personel Polri terjun langsung mengunjungi panti asuhan, panti jompo, hingga keluarga prasejahtera untuk menyalurkan santunan dan paket sembako.
Polri menyatakan akan mendalami polemik terkait penetapan Nabilah O’Brien, pemilik rumah makan Bibi Kelinci, sebagai tersangka.
Sebagai hasil akhir, forum diskusi ini merumuskan sejumlah rekomendasi profesional yang akan disampaikan kepada pihak kepolisian terkait.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved