Polri dan Jurnalis Salurkan Santunan bagi Ratusan Anak Yatim di Jakarta Barat

Polri dan Jurnalis memberikan santunan.(Dok Jurnalis Trunojoyo )

MABES Polri bersama Jurnalis Trunojoyo menyalurkan santunan kepada 100 anak yatim piatu dan kaum dhuafa di Masjid Al Ikhlas, Joglo, Jakarta Barat, Rabu (11/3). Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk sinergitas antara Polri dan jurnalis untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.

"Di bulan yang penuh berkah ini, Polri bersama Jurnalis Trunojoyo berkolaborasi untuk berbagi khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Ia berharap bantuan tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi para penerima dalam menyongsong hari kemenangan.

"Semoga bantuan yang diberikan dapat menjadi berkah dan bermanfaat bagi masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 H," imbuhnya.

Senada dengan itu, perwakilan Jurnalis Trunojoyo, Yudha Marhaean, menitipkan pesan agar warga di lingkungan Masjid Al Ikhlas senantiasa menjaga kerukunan dan persatuan. Ia menekankan pentingnya dukungan moril bagi generasi muda agar terus tumbuh dengan optimisme.

"Kami berharap ini dapat menghadirkan kebahagiaan, semangat, dan doa agar anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang kuat, berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi bangsa dan agama," jelas Yudha.

Ketua DKM Masjid Al Ikhlas, Mohammad Yamin, menyampaikan apresiasi mendalam atas bantuan berupa uang santunan dan paket sembako tersebut. Pihaknya juga memberikan dukungan moril bagi aparat kepolisian yang akan segera menjalankan tugas pengamanan mudik.

"Kami berterima kasih dengan adanya pemberian santunan dan sembako kepada anak-anak yatim piatu dan para dhuafa. Kami juga mendoakan agar seluruh anggota kepolisian yang akan bertugas dalam Operasi Ketupat 2026 dapat berjalan lancar," tutur Yamin.

Selain santunan uang tunai, dalam kegiatan ini juga dibagikan 100 paket sembako serta 100 paket makanan untuk berbuka puasa. Aksi sosial di Joglo ini merupakan kelanjutan dari rangkaian kegiatan sebelumnya pada Selasa (10/3), Mabes Polri dan Jurnalis Trunojoyo telah membagikan 1.500 paket makanan dan takjil kepada masyarakat luas. (E-4)