19 Ekskavator Diterjunkan, Korban Longsor TPST Bantargebang Dijamin Dapat Pengobatan & Santunan

Pemprov DKI Jakarta kerahkan 19 ekskavator tangani longsor Bantargebang.(Dok. KLH)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung mengerahkan tim gabungan lintas instansi untuk menangani bencana longsor yang terjadi di Zona 4a TPST Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Sebanyak 19 unit ekskavator dan tujuh unit ambulans diterjunkan ke lokasi untuk mempercepat proses evakuasi dan penanganan korban.

Tim gabungan tersebut terdiri dari personel Basarnas, Polda Metro Jaya, TNI, BPBD DKI Jakarta, BPBD Kota Bekasi, hingga Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Pramono menegaskan bahwa prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan maksimal.

Insiden yang terjadi pada Minggu (8/3) pukul 14.30 WIB tersebut merenggut empat nyawa. Korban meninggal dunia terdiri dari dua petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PJLP) Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan dua warga sipil.

Skema Santunan dan Biaya Pengobatan

Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan bertanggung jawab penuh terhadap para korban. Petugas PJLP yang menjadi korban meninggal dunia akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan korban yang meninggal dari PJLP Dinas Lingkungan Hidup akan mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan untuk korban luka, biaya pengobatannya sepenuhnya ditanggung oleh Pemprov DKI,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/3).

Longsor di TPST Bantargebang ini diketahui melibatkan gunungan sampah setinggi 50 meter. Hingga saat ini, pihak berwenang masih melakukan investigasi lebih lanjut mengenai penyebab pasti longsornya gunungan sampah di Zona 4a tersebut, sembari terus menyiagakan petugas di lokasi untuk mengantisipasi potensi longsor susulan. (Z-10)