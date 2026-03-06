Pramono Anung Pastikan Stok Pangan Jakarta Aman Jelang Lebaran

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung(Metrotvnews/Athiyya Nurul Firjatillah)

PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta memastikan pasokan bahan pangan menjelang periode Lebaran 2026 berada dalam kondisi aman. KLangkah antisipasi telah disiapkan untuk menghadapi potensi lonjakan permintaan masyarakat yang biasanya terjadi menjelang hari raya.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memastikan bahwa stok komoditas pangan utama seperti beras, daging, hingga cabai merah keriting saat ini masih mencukupi di pasaran. Ia menilai, fluktuasi harga yang terjadi pada beberapa komoditas masih dalam batas kewajaran.

“Untuk Jakarta hal yang menyangkut kebutuhan pokok mulai dari beras, daging, cabai merah keriting dan yang lain-lain kami meng-guarantee aman. Bahkan kami kelebihan stok sebenarnya, kenapa kami sampaikan sampai hari ini terbukti di pasar tidak ada kenaikan yang signifikan bahwa ada kenaikan cabai merah keriting kemarin hanya sekitar 3%, 5%,” ujar Pramono di Jakarta, Jumat (6/3).

Dari berbagai komoditas yang ada, Pemprov DKI memberikan perhatian ekstra pada ketersediaan daging. Hal ini dilakukan mengingat permintaan daging biasanya melonjak tajam saat mendekati hari kemenangan.

Pramono menjelaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah konkret dengan menambah pasokan untuk memastikan tidak ada lonjakan harga yang membebani warga.

“Mudah-mudahan ini kita bisa jaga termasuk yang paling utama adalah daging. Kenapa kemudian kemarin daging kami mengimport dan masuk 2000 ekor. Betul-betul kami persiapkan supaya harga daging di Jakarta tidak mengalami kenaikan,” tambahnya.

Upaya ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pemprov DKI dalam menjaga ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi di tengah momentum besar keagamaan.

