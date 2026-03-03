Pramono ke Vero: Sampaikan ke Pak Ahok, Sumber Waras Sudah Selesai

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (tengah).(MI/M Farhan Zhuhri)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung melontarkan pesan terbuka kepada mantan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Pesan itu ia titipkan melalui Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Vernica Tan saat menghadiri perayaan Cap Go Meh di Glodok, Jakarta Barat, Selasa (3/3).

“Dan saya akan melanjutkan semua hal-hal baik dari gubernur-gubernur sebelumnya. Dari Pak Ahok, kebetulan ada Bu Vero, tolong disampaikan Pak Ahok, Bu,” ujar Pramono di hadapan tamu undangan.

Ia menegaskan, salah satu hal yang ingin ia sampaikan adalah ihwal polemik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang sempat menjadi sorotan publik pada masa pemerintahan sebelumnya.

“Saya sudah selesaikan yang namanya Sumber Waras yang dulu jadi beban. Alhamdulillah sekarang Sumber Waras sudah selesai semuanya,” katanya.

Ia menyebut, penyelesaian persoalan tersebut menjadi bagian dari komitmennya menuntaskan pekerjaan rumah yang tertunda sekaligus menjaga kesinambungan pembangunan lintas kepemimpinan.

Tak hanya itu, Pramono memastikan Pemprov DKI siap melangkah lebih jauh. Lahan dan persoalan administratif yang sebelumnya membelit kini disebutnya sudah rampung, sehingga tahap berikutnya adalah pembangunan fasilitas kesehatan bertaraf internasional.

“Siap untuk dibangun Rumah Sakit Internasional yang namanya nanti akan saya umumkan pada saatnya,” tegasnya. (Far/P-3)