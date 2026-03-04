Istana Pantau Harga dan Stok Pangan Jelang Lebaran

Pasar Tradisional(Antara)

PRESIDEN Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri ke Istana Merdeka, Rabu (4/3), untuk mengecek langsung kesiapan energi dan pangan menjelang Idulfitri. Rapat terbatas itu menyoroti dua isu krusial jelang Lebaran, yaitu ketersediaan stok dan stabilitas harga di tengah dinamika global.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan laporan kepada Presiden mencakup kondisi pasokan energi hingga harga bahan pokok.

"Baik saya maupun Pak Zul (Zulkifli Hasan, Menko Panhan) sudah menyampaikan kepada Presiden, dari sektor energi maupun pangan terhadap harga-harga juga masih dalam kondisi yang terjangkau," ujar Bahlil di Istana Kepresidenan.

Baca juga : Prabowo Resmikan Peran Indonesia di Dewan Keamanan Gaza, Apa Itu Dewan Perdamaian Trump?

Menurut dia, Prabowo memberi penekanan khusus agar pengawasan diperketat hingga hari raya tiba. Pemerintah diminta memastikan tidak ada gangguan distribusi, terutama untuk BBM dan LPG.

"Kita harus memantau semua perkembangan yang ada dalam kesiapan lebaran, terutama menyangkut dengan energi, BBM gak boleh ada langka, kemudian LPG, kemudian pangan juga yang tadi Pak Zul," jelasnya.

Dari sisi pangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut cadangan nasional dalam kondisi aman, termasuk beras yang kerap menjadi perhatian saat permintaan meningkat.

"Aman, stok aman. Kan kita beras cukup, apa cukup ya. (stok) 4 juta, lebih dari cukup ya," pungkasnya. (Mir/P-3)