Presiden Prabowo Undang Seluruh Mantan Presiden dan Wapres Bahas Situasi Geopolitik

PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan mengundang seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam pertemuan silaturahmi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3) malam. Pertemuan ini disebut sebagai ajang strategis untuk membahas situasi geopolitik global terkini serta dampaknya terhadap Indonesia.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi kabar tersebut. Ia menjelaskan bahwa agenda utama pertemuan Prabowo di bulan Ramadan ini ialah memperkuat konsolidasi tokoh bangsa di tengah ketidakpastian dunia.
"Pertama, undangan itu tentunya soal silaturahmi, apalagi di bulan Ramadan ini. Kedua, Pak Presiden ingin memberikan update kepada presiden-presiden terdahulu mengenai situasi geopolitik terbaru pasca Presiden Prabowo kembali dari kunjungan luar negeri," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/3).
Lebih lanjut, Dasco mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo ingin menyerap masukan dan saran dari para pendahulunya untuk menyusun perencanaan mitigasi nasional. Hal ini berkaitan dengan berbagai dampak situasi internasional yang saat ini mulai dirasakan oleh Indonesia.
"Pak Prabowo ingin mendengar masukan untuk dijadikan pertimbangan dalam melakukan perencanaan mitigasi bagi bangsa dan negara dari dampak yang kita tahu saat ini sedang terjadi, yang kemungkinan juga berdampak bagi negara kita," imbuhnya.
Saat ditanya mengenai mantan presiden dan wakil presiden yang akan hadir dalam undangan Prabowo, Dasco menegaskan bahwa undangan telah dikirimkan kepada seluruh mantan kepala negara dan wakil kepala negara tanpa terkecuali. Namun, ia belum bisa memastikan siapa saja tokoh yang sudah memberikan konfirmasi kehadiran hingga malam ini.
"Semua mantan presiden atau presiden terdahulu diundang. Tapi saya tidak dalam posisi mengetahui konfirmasi siapa yang bisa hadir dan siapa yang belum bisa hadir," jelas Wakil Ketua DPR RI tersebut. (H-4)
