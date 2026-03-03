Prabowo Undang Mantan Presiden ke Istana Malam Ini, Jokowi Dipastikan Hadir

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden untuk hadir dalam sebuah pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/3) malam.
Presiden RI ke-7, Joko Widodo, dikonfirmasi akan hadir dalam pertemuan tersebut. Informasi ini disampaikan langsung oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.
"Ya betul (hadir), (nanti malam pukul) 19.30 (WIB)," ujar Syarif melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa siang.
Syarif tidak menjelaskan secara rinci mengenai agenda lengkap pertemuan tersebut, termasuk siapa saja tamu lain yang akan ikut hadir dalam undangan dari Kepala Negara tersebut.
Menurut Syarif, kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum untuk menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi antar tokoh:
"Pertemuan silaturahmi dan diskusi," ucapnya. (Ant/E-4)
Presiden Prabowo Subianto secara simbolis meresmikan pembangunan 218 jembatan di seluruh wilayah Indonesia.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengatakan konflik yang terjadi di sejumlah kawasan dunia menunjukkan situasi internasional berada dalam kondisi rawan.
Presiden Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan para mantan ajudan dan pengawal saat berdinas di Kostrad dan Kopassus di kediamannya di Hambalang.
Pemerintah resmi memulai pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi, yang diproyeksikan menjadi proyek percontohan hunian vertikal bersubsidi
Pertemuan hangat di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, pada Minggu (8/3), menjadi momen refleksi panjang bagi perjalanan karier militer sang Presiden.
DI tengah kesibukan mengelola negara sebagai Presiden ke-8 RI, Prabowo Subianto kembali menunjukkan sisi humanis yang kental.
PRESIDEN Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah tokoh lintas generasi dan pimpinan partai politik di Istana Jakarta, Selasa (3/3).
PRESIDEN Prabowo Subianto dijadwalkan mengundang seluruh mantan Presiden dan Wakil Presiden RI di pertemuan silaturahmi di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/3) malam, membahas geopolitik
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved