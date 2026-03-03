Headline
Media Indonesia
03/3/2026 14:33
Prabowo Undang Mantan Presiden ke Istana Malam Ini, Jokowi Dipastikan Hadir
Presiden Prabowo Subianto (kanan) berbincang dengan Presiden RI ketujuh Joko Widodo (kiri) saat makan malam di Solo, Jawa Tengah, Minggu (3/11/2024).(Antara)

 

PRESIDEN Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden untuk hadir dalam sebuah pertemuan yang dijadwalkan berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (3/3) malam.

Presiden RI ke-7, Joko Widodo, dikonfirmasi akan hadir dalam pertemuan tersebut. Informasi ini disampaikan langsung oleh ajudan Jokowi, Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah.

"Ya betul (hadir), (nanti malam pukul) 19.30 (WIB)," ujar Syarif melalui pesan singkat kepada wartawan, Selasa siang.

Syarif tidak menjelaskan secara rinci mengenai agenda lengkap pertemuan tersebut, termasuk siapa saja tamu lain yang akan ikut hadir dalam undangan dari Kepala Negara tersebut.

Menurut Syarif, kegiatan ini dimaksudkan sebagai forum untuk menjalin komunikasi dan mempererat silaturahmi antar tokoh:

"Pertemuan silaturahmi dan diskusi," ucapnya. (Ant/E-4)

 



Editor : Putri yuliani
