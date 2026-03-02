Presiden Prabowo Dijadwalkan Pimpin Upacara Pemakaman Militer Try Sutrisno di TMP Kalibata(Sekretariat Negara)

PRESIDEN Prabowo Subianto direncanakan akan memimpin langsung upacara pemakaman secara militer Wakil Presiden RI ke-6 Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn.) Try Sutrisno, di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (2/3).

Informasi tersebut disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri prosesi shalat jenazah di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta. Ia mengonfirmasi bahwa almarhum akan dimakamkan secara kenegaraan.

"Insya Allah (Presiden yang memimpin upacara pemakaman), mohon doanya," ujar Prasetyo kepada awak media.

Penghormatan Negara untuk Sang Penjaga Konstitusi

Mensesneg Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah merasakan dukacita yang sangat mendalam atas berpulangnya salah satu putra terbaik bangsa. Try Sutrisno meninggal dunia pada usia 90 tahun saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, pada Senin pagi.

Prasetyo menekankan bahwa pemerintah telah memastikan penanganan medis terbaik bagi almarhum selama masa perawatan. Ia juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya, terlebih kepergiannya bertepatan dengan bulan suci Ramadhan.

"Beliau adalah sosok yang telah mengabdikan diri dan mendarmabaktikan seluruh hidupnya untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia," lanjut Prasetyo.

Warisan Keteladanan Jenderal Try Sutrisno

Semasa hidupnya, Try Sutrisno dikenal sebagai figur yang konsisten dalam menjaga nilai-nilai persatuan nasional. Prasetyo mengenang pesan-pesan almarhum yang selalu mengingatkan generasi penerus untuk menjaga kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Beliau telah memberikan teladan kepada seluruh bangsa Indonesia bagaimana mencintai negara kita. Marilah kita generasi muda untuk meneladani apa yang sudah Beliau contohkan dalam memberikan darma bakti terbaik," tegasnya.

Profil Try Sutrisno:

Jabatan: Wakil Presiden Ke-6 RI (1993–1998).

Wakil Presiden Ke-6 RI (1993–1998). Karier Militer: Mantan Panglima ABRI (sekarang TNI).

Mantan Panglima ABRI (sekarang TNI). Pengabdian Terakhir: Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 2022–2027.

Wakil Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) 2022–2027. Wafat: 2 Maret 2026 (Usia 90 Tahun).

Hingga tahun-tahun terakhirnya, Try Sutrisno tetap menunjukkan dedikasi tinggi dengan aktif menghadiri berbagai agenda penting negara, mulai dari Sidang Tahunan MPR hingga Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi di Istana Merdeka setiap tanggal 17 Agustus. Kehadirannya selalu menjadi inspirasi bagi para pejabat negara dan prajurit TNI. (Ant/Z-10)