Perusahaan Logistik Antisipasi Overload dengan Tambah SDM

PERUSAHAAN logistik memprediksi beban pengiriman akan overload menjelang Lebaran seiring lonjakan volume paket. Untuk menekan risiko keterlambatan, perusahaan menyatakan telah melakukan persiapan sejak awal Ramadan dan menambah jumlah kurir serta armada truk.

CEO SiCepat Ekspres Barry Lim menyatakan, puncak permintaan pengiriman biasanya terjadi menjelang Lebaran sehingga perusahaan perlu menambah kapasitas lebih cepat. Barry menegaskan langkah antisipasi sudah disiapkan jauh hari.

“Ya sudah pasti kita dari awal kita sudah prepare,” kata Barry di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, persiapan dilakukan dengan memanfaatkan pengalaman menghadapi puncak belanja akhir tahun seperti momen 11.11 dan 12.12 yang jaraknya tidak terlalu jauh dari periode jelang Lebaran.

“Sebenarnya jaraknya belum terlalu jauh, jadi fasilitas dan semuanya sudah kita siapin,” ujarnya.

Selain kesiapan fasilitas, Barry mengatakan SiCepat melakukan penguatan sumber daya lapangan.

“Tentu saja jumlah kurir, kita sudah estimasi dan kita sudah menambah jumlah kurir. Sama juga dengan menambah jumlah truk, semuanya ya kita sudah prepare dari awal,” ujar Barry.

Di luar kesiapan puncak Lebaran, kata Barry, SiCepat juga menyatakan tengah memasuki fase transformasi bisnis dan mengarahkan strategi perusahaan melalui ekspansi pasar di segmen B2B, penguatan jaringan retail, hingga layanan pengiriman internasional.

Dalam lebih dari satu dekade, SiCepat disebut telah tumbuh menjadi salah satu pelaku logistik utama di segmen e-commerce dan social commerce Indonesia.

Barry mengatakan transformasi ini difokuskan pada penguatan fundamental perusahaan serta akselerasi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

“Kami melakukan transformasi bisnis agar lebih adaptif terhadap dinamika industri. Melalui ekspansi segmen B2B, optimalisasi retail, serta pengembangan layanan internasional, kami ingin menghadirkan solusi logistik yang semakin relevan dan kompetitif,” ujar Barry.

Untuk segmen B2B, lanjut dia, SiCepat memperkuat lini bisnis melalui layanan logistik yang menangani kebutuhan supply chain dan distribusi hingga custom logistic. Langkah ini disebut untuk menangkap peluang pertumbuhan di sektor manufaktur, FMCG, retail chain, serta industri lain yang membutuhkan distribusi skala besar hingga kustomisasi proses logistik.

Selain itu, SiCepat mengoptimalkan layanan pengiriman retail baik online maupun offline. Di kanal online retail, perusahaan menyebut sudah menyediakan SiCepat Apps dan SiCepat Dashboard untuk pengiriman segmen C2C dan B2C.

Sementara jaringan retail offline diperluas melalui mitra sales & drop point dengan cakupan pengiriman ke seluruh Indonesia pada kuartal II tahun ini.

Di sisi internasional, SiCepat juga menyatakan memperluas cakupan layanan lintas negara yang ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal II tahun ini, seiring meningkatnya kebutuhan pengiriman internasional.

Dari sisi kinerja, perusahaan menargetkan kenaikan revenue 25% pada tahun ini, setelah pada 2025 membukukan peningkatan revenue 16%.