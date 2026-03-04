Transjakarta Gratis saat Lebaran

ilustrasi(Antara)

Layanan Transjakarta dipastikan akan digratiskan saat Lebaran. Kebijakan itu sebelumnya telah disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta dan tinggal menunggu penetapan resmi dari Dinas Perhubungan.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta Welfizon Yuza mengatakan seluruh layanan Transjakarta akan masuk dalam skema tersebut, baik bus rapid transit (BRT), non-BRT, hingga rute TransJabodetabek.

“Pak Gubernur sudah sampaikan akan digratiskan. Nanti kita tunggu penetapan tanggalnya dari Dinas Perhubungan,” ujar Welfizon kepada awak media, Rabu (4/3).

Baca juga : Transjakarta Tambah Armada ke Tempat Wisata

Secara sistem, layanan gratis tetap tercatat Rp1 di kartu elektronik. Nilai itu digunakan untuk memproses transaksi dalam sistem pembayaran.

“Secara teknologi harus ada nilai rupiah yang ditransfer dari kartu. Makanya dikonversi menjadi Rp1,” jelasnya.

Operasional Mulai Siang

Pada hari pertama Lebaran, operasional Transjakarta akan dimulai lebih siang dari biasanya. Layanan diperkirakan baru berjalan sekitar pukul 09.00 atau 10.00 WIB. Penyesuaian itu dilakukan karena sebagian besar pramudi dan karyawan menjalankan salat Idul Fitri.

Baca juga : Trans-Jakarta Tetap Beroperasi Selama Libur Lebaran

Setelah itu, armada akan difokuskan ke sejumlah titik wisata yang selalu dipadati warga pada libur Lebaran. Beberapa lokasi yang menjadi perhatian antara lain Taman Marga Satwa Ragunan, Taman Impian Jaya Ancol serta Taman Mini Indoensia Indah.

“Biasanya ramai di hari kedua dan ketiga Lebaran, terutama ke Ragunan. Kita sedang pelajari kemungkinan rute direct, misalnya dari Koridor 13 Ciledug langsung ke Ragunan,” kata Welfizon.

Penambahan armada bersifat situasional. Sebab secara keseluruhan jumlah penumpang pada masa Lebaran biasanya menurun sehingga armada dapat dialihkan ke rute-rute yang lebih ramai. (E-3)