Pramono Tindak Tegas ASN DKI yang Naik Kendaraan Pribadi di Hari Rabu 

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menindak tegas para seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta yang naik kendaraan pribadi pada hari Rabu. Pasalnya hari Rabu ASN DKI Jakarta diwajibkan menggunakan transportasi umum.
Ia menyatakan konsisten memberi contoh langsung, termasuk tetap berangkat menggunakan angkutan publik dalam aktivitas hariannya.
“Saya adalah orang yang secara konsisten, walaupun hari ini pakai ujung serong, tetap berangkat menggunakan transportasi umum,” tegas Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (4/3).
Menurut Pramono kebijakan penggunaan transportasi publik bukan sekadar imbauan, melainkan bagian dari upaya sistematis membenahi wajah mobilitas Jakarta.
Oleh karena itu, ia mengatakan apabila ditemukan pejabat atau ASN DKI Jakarta yang melanggar aturan tersebut, Pemprov DKI tidak akan tinggal diam.
“Kalau memang ada data dan ada faktanya, saya akan meminta kepada jajaran Balai Kota untuk memberikan tindakan bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap tidak menggunakan fasilitas transportasi umum,” ujarnya.
Pramono menekankan, perubahan sistem transportasi Jakarta tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur. Keteladanan pemimpin dan aparatur menjadi kunci membangun budaya baru di tengah masyarakat.
“Karena ini merupakan contoh bagaimana kita melakukan memperbaiki sistem transportasi di Jakarta,” tandasnya. (H-4)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menggelar acara bertajuk Betawi Night dalam rangka menyambut kunjungan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ke Jakarta.
IRAN dilaporkan menutup Selat Hormuz, jalur vital pasokan minyak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dampak Selat Hormuz ditutup terhadap warga DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggelar pawai ogoh-ogoh hingga pemasangan penjor untuk pertama kalinya di jantung ibu kota tersebut dalam rangka perayaan Nyepi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan program sekolah swasta gratis dengan menambah jumlahnya menjadi 103 sekolah pada tahun ajaran baru 2026/2027.
Gubernur Pramono Anung menerbitkan surat edaran agar warga DKI Jakarta melapor ke RT/RW atau kelurahan sebelum mudik Lebaran.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung memastikan penerapan work from anywhere (WFA) untuk aparatur sipil negara (ASN) DKI Jakarta tidak akan mengganggu pelayanan publik
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi isu obesitas yang ada di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menegaskan pentingnya hidup sehat
Rano akan memperkuat pelaksanaan Instruksi Gubernur (Ingub) yang mewajibkan ASN DKI berolahraga setiap Jumat pagi.
Hasil pemeriksaan kesehatan ASN DKI Jakarta pada 2024 menunjukkan salah satunya, sebanyak soal ASN Jakarta yang mengalami obesitas dan masalah kejiwaan.
PEMERINTAH Provinisi DKI Jakarta resmi menerapkan aturan wajib menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu bagi seluruh ASN hari ini.
