Pramono Anung Minta Warga Lapor Sebelum Mudik Lebaran untuk Keamanan Lingkungan

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan surat edaran yang meminta warga melapor sebelum meninggalkan rumah saat hendak melakukan mudik lebaran idul fitri.

“Jadi, kami akan membuat surat edaran yang akan ditandatangani oleh Sekda, meminta kepada warga yang mudik melaporkan terlebih dahulu, apakah kepada RT, RW, atau kelurahan setempat yang mau mudik,” ujar Pramono di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (26/2).

Pramoko menjelaskan pelaporan tersebut bukan untuk mempersulit warga, melainkan sebagai langkah preventif menjaga keamanan lingkungan selama banyak rumah kosong ditinggal pemiliknya.

“Yang kedua, untuk menjaga keamanan sekaligus menjaga lingkungan, maka nanti siskamling ketika saat mudik akan kami galakkan kembali,” tegasnya.

Saat ditanya kapan pelaporan itu mulai diberlakukan, Pramono memastikan mekanismenya sudah bisa dijalankan sejak sekarang.

“Sekarang ini pastinya sudah bisa dilakukan. Jadi kalau warga mau mudik, kami persilakan untuk melapor kepada RT/RW setempat,” katanya.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI menekan potensi tindak kriminalitas saat libur panjang. Dengan data warga yang mudik tercatat di tingkat RT/RW, pengawasan lingkungan diharapkan lebih terkoordinasi dan responsif apabila terjadi gangguan keamanan. (Far/P-3)