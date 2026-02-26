Pramono Anung Minta Warga Lapor Sebelum Mudik Lebaran untuk Keamanan Lingkungan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menerbitkan surat edaran yang meminta warga melapor sebelum meninggalkan rumah saat hendak melakukan mudik lebaran idul fitri.
“Jadi, kami akan membuat surat edaran yang akan ditandatangani oleh Sekda, meminta kepada warga yang mudik melaporkan terlebih dahulu, apakah kepada RT, RW, atau kelurahan setempat yang mau mudik,” ujar Pramono di Gedung Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Jakarta Selatan, Kamis (26/2).
Pramoko menjelaskan pelaporan tersebut bukan untuk mempersulit warga, melainkan sebagai langkah preventif menjaga keamanan lingkungan selama banyak rumah kosong ditinggal pemiliknya.
“Yang kedua, untuk menjaga keamanan sekaligus menjaga lingkungan, maka nanti siskamling ketika saat mudik akan kami galakkan kembali,” tegasnya.
Saat ditanya kapan pelaporan itu mulai diberlakukan, Pramono memastikan mekanismenya sudah bisa dijalankan sejak sekarang.
“Sekarang ini pastinya sudah bisa dilakukan. Jadi kalau warga mau mudik, kami persilakan untuk melapor kepada RT/RW setempat,” katanya.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemprov DKI menekan potensi tindak kriminalitas saat libur panjang. Dengan data warga yang mudik tercatat di tingkat RT/RW, pengawasan lingkungan diharapkan lebih terkoordinasi dan responsif apabila terjadi gangguan keamanan. (Far/P-3)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menindak tegas para seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta yang naik kendaraan pribadi pada hari Rabu.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo berencana menggelar acara bertajuk Betawi Night dalam rangka menyambut kunjungan Presiden Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev ke Jakarta.
IRAN dilaporkan menutup Selat Hormuz, jalur vital pasokan minyak. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dampak Selat Hormuz ditutup terhadap warga DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menggelar pawai ogoh-ogoh hingga pemasangan penjor untuk pertama kalinya di jantung ibu kota tersebut dalam rangka perayaan Nyepi.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melanjutkan program sekolah swasta gratis dengan menambah jumlahnya menjadi 103 sekolah pada tahun ajaran baru 2026/2027.
PT Jasa Marga membuka enam ruas tol sepanjang 198 km secara fungsional di Trans Jawa dan Trans Sumatera untuk mengurai kepadatan arus mudik Lebaran 2026.
Siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap itu akan dikenakan sanksi berat.
Data Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 123 juta orang melakukan perjalanan mudik pada 2023, dengan mayoritas menggunakan kendaraan pribadi.
Pertamina pun menegaskan telah mempersiapkan stok BBM dan LPG jauh hari sebelum perang Israel-Amerika lawan Iran.
Program Bengkel Persiapan Mudik akan dimulai pada 6–7 Maret 2026, sementara Bengkel Siaga Mudik beroperasi pada 14–20 Maret 2026 di berbagai titik Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi.
PT Pertamina (Persero) menyatakan kesiapan penuh untuk mengawal perjalanan masyarakat Indonesia dalam menyambut hari raya Idulfitri 1447 H.
