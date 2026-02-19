Pemprov DKI Evaluasi Izin Lapangan Padel, Pramono Anung Siap Tindak Tegas Soal Kebisingan

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.(MI/M Farhan Zhuhri)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak tinggal diam menyikapi keluhan warga terkait kebisingan dari lapangan padel yang menjamur di sejumlah wilayah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan akan memanggil seluruh pemangku kepentingan terkait perizinan fasilitas olahraga tersebut pekan depan.

“Minggu depan saya akan mengundang seluruh stakeholder yang khusus berkaitan dengan izin padel ini. Saya akan meminta untuk dipresentasikan,” kata Pramono di Balai Kota, Kamis (19/2).

Menurut dia, pertumbuhan lapangan padel sebagai tren olahraga baru di ibu kota harus tetap tunduk pada aturan.

Ia menegaskan, Pemprov tidak ingin geliat ekonomi dan olahraga justru menimbulkan persoalan sosial di tengah permukiman warga.

Pramono menyoroti adanya laporan masyarakat yang merasa terganggu akibat kebisingan hingga aktivitas yang tak sesuai dengan izin yang diberikan.

Karena itu, ia meminta seluruh aspek perizinan, mulai dari lokasi, jam operasional, hingga analisis dampak lingkungan sekitar, dibuka secara transparan dalam forum evaluasi nanti.

“Bagi daerah-daerah yang kemudian mengganggu masyarakat karena tidak sesuai dengan izin yang diberikan, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas,” tegasnya.

Ia menambahkan, tindakan tegas itu bisa berupa teguran, pembekuan izin, hingga penutupan operasional apabila terbukti melanggar ketentuan.

Prinsipnya, kata dia, ruang usaha tetap harus berjalan, namun kenyamanan warga menjadi prioritas utama. (Far/P-3)