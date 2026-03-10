Pramono Anung: 30.774 Peserta Siap Ikuti Mudik Gratis Pemprov DKI 2026

Gubernur DKI Pramono Anung (tengah) memberikan keterangan pers terkait program Mudik Gratis 2026, Selasa (10/3) .(MI/Mohamad Farhan Zhuhri)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan memastikan kesiapan penyelenggaraan program Mudik Gratis 2026. Antusiasme warga tercatat melampaui prediksi awal, dengan jumlah peserta mencapai puluhan ribu orang yang akan diberangkatkan serentak dari Monas pada pertengahan Maret mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan adanya kenaikan signifikan pada jumlah pendaftar. Dari estimasi awal sebesar 26.000 penumpang, angka tersebut melonjak menjadi 30.774 pemudik. Guna mengakomodasi lonjakan tersebut, Pemprov DKI bergerak cepat meningkatkan kapasitas armada.

"Ada penambahan bus, sekarang menjadi 709 bus dari 667 yang sebelumnya. Jadi sekarang 709 bus yang dipersiapkan oleh Pemerintah DKI Jakarta," bebernya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/3).

Baca juga : Aktivitas di Jalan Outer Ring Road Cengkareng Lumpuh Akibat Banjir

Perluasan Jangkauan dan Armada

Program Mudik Gratis tahun ini melayani perjalanan ke 20 kota dan kabupaten yang tersebar di berbagai provinsi. Untuk memastikan kenyamanan, penambahan armada bus dilakukan agar seluruh warga yang telah terverifikasi dapat terangkut sesuai jadwal.

Selain angkutan penumpang, Pemprov DKI juga menyediakan layanan pengangkutan sepeda motor menggunakan truk ke enam kota tujuan strategis, guna menekan angka kecelakaan pemudik roda dua di jalan raya.

Jadwal Keberangkatan dan Arus Balik

Berdasarkan jadwal resmi, rangkaian keberangkatan akan dimulai pada:

Baca juga : Penyalahgunaan Aset Negara: Pramono Ancam Sanksi Berat ASN yang Mudik Pakai Mobil Dinas

15 Maret 2026: Batas akhir penyerahan sepeda motor di Terminal Pulogadung (pukul 17.00 WIB).

16 Maret 2026: Pemberangkatan sepeda motor menggunakan truk dari Terminal Pulogadung.

17 Maret 2026: Seremonial keberangkatan penumpang bus secara serentak dari Monumen Nasional (Monas).

Untuk arus balik, Pemprov DKI menjadwalkan penjemputan dari 20 terminal tujuan menuju Terminal Terpadu Pulo Gebang pada 26 Maret 2026. Sementara itu, sepeda motor akan diangkut kembali satu hari lebih awal, yakni pada 25 Maret 2026, menuju Terminal Pulogadung.

Daftar Kota Tujuan Mudik Gratis 2026

Layanan bus tersedia untuk rute menuju: Solo (Tirtonadi), Tasikmalaya (Indihiang), Palembang (Alang-Alang Lebar), Madiun (Purboyo), Sragen (Pilangsari), Cilacap, Yogyakarta (Giwangan), Kuningan (Kertawangunan), Bandar Lampung (Rajabasa), Tegal, Kebumen, Jombang (Kepuhsari), Pekalongan, Wonogiri (Giri Adipura), Kediri (Tamanan), Malang (Arjosari), Wonosobo (Mendolo), Purwokerto (Bulupitu), Semarang (Mangkang), dan Sidoarjo (Purabaya).

Adapun layanan angkutan motor tersedia untuk tujuan Semarang, Kebumen, Solo, Yogyakarta, Wonogiri, dan Sidoarjo. (Far/P-2)