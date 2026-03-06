Mudik Gratis Tangerang 2026: Syarat, Link Daftar, dan Jadwal Keberangkatan

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BAGI warga Tangerang dan sekitarnya, tahun 2026 ini menghadirkan berbagai pilihan program Mudik Gratis baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten. Dengan kuota yang terbatas, kecepatan mendaftar menjadi kunci utama.
Berikut adalah rangkuman lengkap program mudik gratis 2026 yang tersedia di wilayah Tangerang:
Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun ini menyediakan kuota yang cukup besar bagi warganya.
Program skala nasional ini juga menyasar warga Kota Tangerang dengan titik kumpul utama di Terminal Poris Plawad.
Pemprov Banten menyediakan akses bagi seluruh warga ber-KTP Banten, termasuk yang berdomisili di Tangerang Raya.
Berdasarkan SKB 3 Menteri terbaru:
Petugas melayani warga yang melakukan daftar ulang program mudik gratis Lebaran 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Jawa Barat.
PROGRAM mudik gratis 2026 kembali digelar oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
