Mudik Gratis Tangerang 2026: Syarat, Link Daftar, dan Jadwal Keberangkatan

BAGI warga Tangerang dan sekitarnya, tahun 2026 ini menghadirkan berbagai pilihan program Mudik Gratis baik dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten. Dengan kuota yang terbatas, kecepatan mendaftar menjadi kunci utama.

Berikut adalah rangkuman lengkap program mudik gratis 2026 yang tersedia di wilayah Tangerang:

1. Mudik Gratis Pemkab Tangerang

Pemerintah Kabupaten Tangerang tahun ini menyediakan kuota yang cukup besar bagi warganya.

Kuota: 2.800 kursi (56 unit bus).

Jadwal Pendaftaran: Dibuka sejak 25 Februari 2026 (Online).

Dari data Per 4 Maret 2026, kuota 2.800 peserta (56 bus) sudah habis. Ada wacana penambahan kuota karena pendaftar membludak hingga 10.000 orang

Syarat Utama: Memiliki KTP/KK Kabupaten Tangerang atau Surat Keterangan Domisili bagi warga luar daerah yang tinggal di sana.

Destinasi: Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, hingga Sumatera (Lampung & Palembang).

Link Daftar: mudikgratis.tangerangkab.online

Keberangkatan: 18 Maret 2026 dari Puspemkab Tangerang.



2. Mudik Gratis Kemenhub (MitraDarat)

Program skala nasional ini juga menyasar warga Kota Tangerang dengan titik kumpul utama di Terminal Poris Plawad.

Jadwal Pendaftaran: Mulai 1 Maret 2026 (Setiap pukul 08.00 WIB).

Cara Daftar: Melalui aplikasi MitraDarat atau situs nusantara.kemenhub.go.id.

Posko Validasi (Tangerang): Bagi pendaftar online, wajib melakukan validasi fisik di Terminal Poris Plawad, Kota Tangerang maksimal H+3 setelah pendaftaran.

Keberangkatan: Mulai 16-18 Maret 2026 (tergantung rute).

3. Jawara Mudik (Pemprov Banten)

Pemprov Banten menyediakan akses bagi seluruh warga ber-KTP Banten, termasuk yang berdomisili di Tangerang Raya.

Kuota: 855 peserta.

Syarat: Wajib memiliki KTP Provinsi Banten.

Link Daftar: jawaramudik.bantenprov.go.id

Keunikan: Menyediakan rute pulang-pergi (Banten ke luar daerah dan luar daerah menuju Banten).

Tips Agar Tidak Kehabisan Kuota:

Siapkan Dokumen Digital: Scan KTP, KK, dan foto diri dalam ukuran maksimal 2MB agar tidak terkendala saat upload. Pantau Jam "Keramat": Untuk Kemenhub, kuota biasanya diperbarui setiap pagi pukul 08.00 WIB. Pastikan koneksi internet stabil di jam tersebut. Segera Validasi: Jangan menunda datang ke posko (seperti Terminal Poris Plawad atau Puspemkab) setelah mendapat tiket online. Jika tidak divalidasi dalam waktu yang ditentukan, kursi Anda akan diberikan kepada orang lain. Hati-Hati Penipuan: Program ini 100% Gratis. Jangan pernah memberikan uang kepada pihak yang mengaku bisa "memesan kursi".

Kalender Mudik Lebaran 1447 H (Maret 2026)

Berdasarkan SKB 3 Menteri terbaru:

18 Maret: Cuti Bersama Nyepi & Awal Arus Mudik.

20 Maret: Cuti Bersama Idul Fitri.

21 - 22 Maret: Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

