Warga Luar Jakarta Bisa Ikut Mudik Gratis DKI 2026, Simak Syarat dan Jadwalnya!

Ilustrasi: Program mudik gratis(Antara)

KABAR gembira bagi Anda yang merencanakan pulang kampung tahun ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa warga dengan KTP non-DKI tetap berpeluang mengikuti program Mudik Gratis 2026 yang pendaftarannya telah dibuka sejak 22 Februari lalu.

Meski warga Jakarta menjadi prioritas utama, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tetap membuka pintu bagi warga luar daerah selama kuota masih tersedia.

"Diprioritaskan KTP DKI. Tapi, kami tidak menutup kemungkinan jika memang ada masyarakat yang memiliki KTP non-DKI, tetap akan kami layani," ujar Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta, Emanuel Kristanto, dikutip dari Antara, Rabu (25/2).

Baca juga : Warga Non-Jakarta Bisa Ikut Mudik Gratis DKI 2026, Ini Syarat dan Jadwalnya

Prosedur Pendaftaran dan Ketentuan Kuota

Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring melalui laman resmi mudikgratis.jakarta.go.id. Calon pemudik cukup melampirkan foto atau pindaian KTP dan Kartu Keluarga (KK). Perlu dicatat, satu KK hanya diperbolehkan mendaftarkan maksimal empat orang peserta.

Jadwal Pendaftaran Berdasarkan Kluster Tujuan

Untuk menghindari penumpukan pendaftar dan kendala teknis pada sistem, Dishub DKI membagi pendaftaran dan verifikasi ke dalam tiga kluster wilayah tujuan:

Kluster Tujuan Mudik Jadwal Pendaftaran Jadwal Verifikasi I Solo, Tasikmalaya, Palembang, Madiun, Sragen, Cilacap 22–24 Feb 2026 25–27 Feb 2026 II Yogyakarta, Kuningan, Lampung, Tegal, Kebumen, Jombang, Pekalongan 25–27 Feb 2026 28 Feb – 2 Mar 2026 III Wonogiri, Kediri, Malang, Wonosobo, Purwokerto, Semarang, Sidoarjo 28 Feb – 2 Mar 2026 3–5 Mar 2026

Jadwal dan Lokasi Keberangkatan

Setelah proses verifikasi selesai, pemudik tinggal menunggu hari keberangkatan yang telah dijadwalkan sebagai berikut:

Baca juga : Jakarta Siap Hadapi Mudik Lebaran 2025

Penumpang: Diberangkatkan dari Monas pada 17 Maret 2026.

Sepeda Motor: Diberangkatkan lebih awal dari Terminal Pulogadung pada 16 Maret 2026.

Peningkatan Kuota Armada

Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan jumlah armada secara signifikan untuk mengakomodasi antusiasme warga. Sebanyak 366 bus disediakan untuk arus mudik (naik dari 293 bus pada tahun lalu). Sementara untuk arus balik, tersedia 295 bus dari 20 kota asal dengan total kuota 11.800 penumpang.

Program ini diharapkan dapat memberikan sarana transportasi yang aman dan nyaman bagi warga, sekaligus membantu mengurangi kemacetan kendaraan pribadi selama masa Lebaran.

(Ant/P-4)