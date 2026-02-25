Warga Luar Jakarta Bisa Ikut Mudik Gratis DKI 2026, Simak Syarat dan Jadwalnya!

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KABAR gembira bagi Anda yang merencanakan pulang kampung tahun ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan bahwa warga dengan KTP non-DKI tetap berpeluang mengikuti program Mudik Gratis 2026 yang pendaftarannya telah dibuka sejak 22 Februari lalu.
Meski warga Jakarta menjadi prioritas utama, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tetap membuka pintu bagi warga luar daerah selama kuota masih tersedia.
"Diprioritaskan KTP DKI. Tapi, kami tidak menutup kemungkinan jika memang ada masyarakat yang memiliki KTP non-DKI, tetap akan kami layani," ujar Kepala Bidang Angkutan Jalan Dishub DKI Jakarta, Emanuel Kristanto, dikutip dari Antara, Rabu (25/2).
Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dilakukan sepenuhnya secara daring melalui laman resmi mudikgratis.jakarta.go.id. Calon pemudik cukup melampirkan foto atau pindaian KTP dan Kartu Keluarga (KK). Perlu dicatat, satu KK hanya diperbolehkan mendaftarkan maksimal empat orang peserta.
Untuk menghindari penumpukan pendaftar dan kendala teknis pada sistem, Dishub DKI membagi pendaftaran dan verifikasi ke dalam tiga kluster wilayah tujuan:
|Kluster
|Tujuan Mudik
|Jadwal Pendaftaran
|Jadwal Verifikasi
|I
|Solo, Tasikmalaya, Palembang, Madiun, Sragen, Cilacap
|22–24 Feb 2026
|25–27 Feb 2026
|II
|Yogyakarta, Kuningan, Lampung, Tegal, Kebumen, Jombang, Pekalongan
|25–27 Feb 2026
|28 Feb – 2 Mar 2026
|III
|Wonogiri, Kediri, Malang, Wonosobo, Purwokerto, Semarang, Sidoarjo
|28 Feb – 2 Mar 2026
|3–5 Mar 2026
Setelah proses verifikasi selesai, pemudik tinggal menunggu hari keberangkatan yang telah dijadwalkan sebagai berikut:
Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta meningkatkan jumlah armada secara signifikan untuk mengakomodasi antusiasme warga. Sebanyak 366 bus disediakan untuk arus mudik (naik dari 293 bus pada tahun lalu). Sementara untuk arus balik, tersedia 295 bus dari 20 kota asal dengan total kuota 11.800 penumpang.
Program ini diharapkan dapat memberikan sarana transportasi yang aman dan nyaman bagi warga, sekaligus membantu mengurangi kemacetan kendaraan pribadi selama masa Lebaran.
(Ant/P-4)
Petugas melayani warga yang melakukan daftar ulang program mudik gratis Lebaran 2026 di Kantor Dinas Perhubungan Kota Cimahi, Jawa Barat.
Cek info terbaru Mudik Gratis Tangerang 2026! Temukan link pendaftaran resmi, syarat KTP, hingga jadwal keberangkatan bus
PROGRAM mudik gratis 2026 kembali digelar oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
Ingin ikut Mudik Gratis Kemenhub 2026? Simak strategi jitu daftar di nusantara.kemenhub.go.id, syarat dokumen, dan daftar rute bus serta truk motor.
Kemenhub buka pendaftaran Mudik Gratis 2026 mulai 1 Maret. Tersedia 401 bus untuk 34 kota tujuan dan angkutan motor. Cek link dan jadwal lengkapnya di sini!
Pemerintah provinsi Jateng siap menyambut belasan juta orang masuk yang masuk pada Lebaran 2026. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menekankan pentingnya keselamatan
Data Kementerian Perhubungan mencatat lebih dari 123 juta orang melakukan perjalanan mudik pada 2023, dengan mayoritas menggunakan kendaraan pribadi.
ANGKA kecelakaan pemudik yang menggunakan sepeda motor menjadi sorotan setiap tahunnya. Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda mengimbau masyarakat memanfaatkan mudik gratis
Panduan lengkap tradisi bagi-bagi THR untuk keponakan di tahun 2026. Mulai dari etika pemberian, nominal ideal sesuai usia, hingga tips hemat lebaran.
Seminggu jelang Operasi Ketupat 2026, Korlantas Polri resmi memetakan titik krusial kemacetan untuk menjamin kelancaran arus mudik tahun ini.
Puncak arus mudik lebaran 2026 diprediksi terjadi dua kali. Mengantisipasi lonjakan masyarakat, Polda Jateng mengimbau masyarakat merencanakan perjalanan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved