Kisah Aji Pangestu: Power Ranger yang Mencairkan Lelah di Pelabuhan Ciwandan

Pemudik mengenakan kostum pahlawan super Power Ranger di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, Kamis (19/3/2026) dini hari.(ANTARA/Desi Purnama Sari)

SUASANA riuh dan penat di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten, mendadak berubah pada Kamis (19/3) dini hari . Di tengah ribuan sorot lampu motor yang mengantre untuk menyeberang ke Pulau Sumatera, sesosok figur mencolok perhatian: seorang pahlawan super Power Ranger tampak duduk gagah di atas kendaraan roda duanya.

Sosok di balik kostum ketat tersebut adalah Aji Pangestu, pemudik asal Tangerang yang sedang menempuh perjalanan jauh menuju kampung halamannya di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Di saat pemudik lain berbalut jaket tebal dan jas hujan, Aji memilih tampil beda demi sebuah misi sederhana: menghibur sesama.

Baca juga : Arus Mudik Lebaran 2026 : Penumpang Pelindo Regional 4 Tembus 308.473 penumpang

Misi Menghibur di Tengah Lelah

Perjalanan malam yang panjang sering kali menguras emosi dan fisik para pemudik. Menyadari hal tersebut, Aji sengaja mengenakan kostum pahlawan super tersebut untuk mencairkan suasana kaku di area tunggu pelabuhan.

"Motivasinya pakai kostum Power Ranger ini sebenarnya buat seru-seruan saja. Hitung-hitung sekalian untuk menghibur masyarakat lain yang juga sedang lelah saat mudik," kata Aji saat ditemui di lokasi.

Kehadirannya terbukti efektif. Tidak hanya pemudik lain yang melempar senyum dan tawa, para petugas kepolisian yang berjaga pun tampak terhibur dengan aksi unik pria ini.

Baca juga : Padatnya Stasiun Pasar Senen H-4 Lebaran: Duduk di Lantai tidak Jadi Masalah Bagi Pemudik

Bagi Aji, ini adalah pengalaman perdana yang ia lakukan selama sejarahnya pulang kampung.

"Ini memang baru pertama kalinya saya mudik pakai kostum," tambahnya singkat.

Keselamatan Tetap Prioritas Utama

Meski tampil dengan atribut yang tidak biasa, Aji menegaskan bahwa dirinya tidak sedang bermain-main dalam urusan keselamatan lalu lintas.

Baginya, kostum tersebut hanyalah lapisan luar, sementara standar keamanan berkendara tetap ia patuhi sejak berangkat dari Tangerang.

Aji memastikan seluruh atribut pelindung, terutama helm, tetap terpasang dengan benar di kepalanya selama memacu motor. Ia ingin membuktikan bahwa berekspresi tidak harus mengorbankan keamanan diri sendiri maupun orang lain di jalan raya.

"Meski pakai kostum seperti ini, insya Allah perjalanan tetap aman. Hal ini karena saya pastikan tetap menggunakan helm selama berkendara di jalan," tegasnya.

Aksi Aji Pangestu menjadi warna tersendiri dalam arus mudik tahun ini. Di tengah ketegangan antrean kapal yang mengular, Power Ranger dari Tangerang ini berhasil memberikan sedikit ruang bagi para pemudik untuk bernapas lega dan tersenyum sebelum melanjutkan perjalanan panjang melintasi Selat Sunda. (Ant/Z-1)