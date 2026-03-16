Gubernur Jawa Tengah: Kami Sangat Siap Terima Para Pemudik

Polisi harus usut tuntas hingga ke aktor intelektualnya.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan bahwa seluruh kepala daerah di Jawa Tengah telah siap menerima para perantau yang kembali ke kampung halaman.
Luthfi mengungkapkan momentum mudik Lebaran tidak hanya menjadi ajang silaturahmi keluarga, tetapi juga dapat mendorong perputaran ekonomi di daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah memastikan semua persiapan telah dijalankan secara maksimal.
“Dalam momen mudik terjadi pergerakan orang, barang, dan uang di daerah. Hal ini tentu dapat menggerakkan ekonomi masyarakat,” kata Luthfi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga telah menyiapkan berbagai fasilitas bagi pemudik yang melintas di wilayah tersebut. Sebagai provinsi yang berada di jalur tengah Pulau Jawa, Jawa Tengah menjadi titik persinggahan penting bagi pemudik dari berbagai daerah.
“Jawa Tengah merupakan sentral arus mudik nasional. Pemudik dari Jawa Barat menuju Jawa Timur pasti melewati Jawa Tengah, begitu juga sebaliknya,” jelasnya.
Untuk mendukung kelancaran perjalanan pemudik, pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai infrastruktur dan fasilitas penunjang, seperti hotel, rest area, hingga pusat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di sejumlah titik.
Luthfi berharap para pemudik yang melintas di Jawa Tengah dapat beristirahat sekaligus berbelanja produk UMKM, sehingga turut membantu perekonomian daerah.
Ia juga mengingatkan para pemudik untuk menjaga kesehatan selama perjalanan serta menyampaikan salam kepada keluarga di kampung halaman. (Ant/E-3)
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi melepas bus yang membawa pemudik dalam program mudik gratis di Museum Purna Bhakti Pertiwi, Jakarta.
