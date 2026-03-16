Pesan Gubernur Jateng ke Pemudik: Jangan Bawa Kerabat ke Jakarta

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lurhfi(Antara)

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengimbau para pemudik untuk tidak membawa kerabat atau teman kembali ke Jakarta setelah Lebaran jika belum memiliki kepastian pekerjaan. Imbauan tersebut disampaikan Luthfi saat menghadiri acara pelepasan program mudik Lebaran gratis 2026 di area parkir Museum Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Senin (16/3).

“Saya sudah sampaikan kepada para pemudik, nanti setelah kembali ke Jakarta tidak perlu membawa orang jika belum memiliki kepastian kerja,” kata Luthfi.

Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menghindari penambahan beban bagi kota besar seperti Jakarta yang sudah menghadapi tingginya kepadatan penduduk.

Luthfi mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyiapkan berbagai program pelatihan kerja bagi masyarakat yang ingin bekerja di daerah asal. Program tersebut meliputi pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK), pelatihan vokasi, serta pembinaan tenaga kerja yang dikelola oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota.

“Jawa Tengah sudah menyiapkan BLK, pelatihan vokasi, dan pembinaan tenaga kerja. Jadi jika ingin bekerja, bisa tetap di Jawa Tengah. Kami tidak ingin membebani Jakarta, khususnya Jakarta Timur,” tandasnya. (Ant/E-3)