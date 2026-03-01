Arus Balik Lebaran 2026: 327 Ribu Penumpang Menyeberang dari Sumatera ke Jawa

Petugas ASDP melakukan pemeriksaan tiket kepada calon penumpang kapal penyeberangan feri.(ANTARA/HO-ASDP)

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat sebanyak 327.646 penumpang telah kembali dari Sumatera menuju Pulau Jawa selama masa arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Angka ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat di lintas penyeberangan utama nasional tersebut.

Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menjelaskan bahwa berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran periode 22 Maret hingga 25 Maret 2026 pukul 14.00 WIB (H hingga H+3), jumlah penumpang yang kembali ke Jawa baru mencapai 36,4% dari total pemudik saat arus mudik lalu yang mencapai 898.864 orang.

Secara rincian, pergerakan kendaraan juga menunjukkan tren serupa:

Baca juga : Pemudik Diimbau tidak Bawa Barang Berlebihan untuk Keselamatan

Total Kendaraan Kembali: 89.389 unit (sekitar 37% dari total arus mudik).

Total Kendaraan Saat Mudik: 239.920 unit.

"Data ini menunjukkan arus balik masih akan terus bergerak dan diperkirakan meningkat dalam beberapa hari ke depan," ujar Heru dalam keterangan resmi, Rabu (25/3).

Strategi Penguraian Kepadatan

Menghadapi lonjakan trafik yang mulai terbentuk, ASDP telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan operasional tetap lancar. Salah satunya adalah penerapan pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) guna mempercepat waktu layanan di dermaga.

"Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar pergerakan penumpang dan kendaraan tetap terkendali,” tambah Heru.

Baca juga : Pengajuan Extra Flight di Bandara Juanda Membengkak

Selain itu, ASDP menyiagakan armada tambahan, tugboat, serta teknisi yang siap sedia selama 24 jam sebagai bagian dari rencana kontinjensi.

Peningkatan Signifikan Dibanding Tahun Lalu

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menambahkan bahwa pada puncak arus balik H+2 (24 Maret 2026), terjadi kenaikan volume yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Penumpang: 128.821 orang (naik 51% dibanding periode sama tahun lalu).

Kendaraan: 36.499 unit (naik 63% dibanding periode sama tahun lalu).

Untuk menjaga kenyamanan penumpang selama menunggu antrean di pelabuhan, ASDP menyediakan berbagai fasilitas pendukung mulai dari area bermain anak, ruang berpendingin, hingga kursi pijat.

"Anak-anak dapat bermain games, aktivitas mewarnai gambar, bernyanyi, mendengarkan dongeng, serta mendapatkan bingkisan sebagai bentuk perhatian kami,” jelas Windy.

Melalui kesiapan operasional ini, ASDP berkomitmen menjaga agar perjalanan arus balik masyarakat tetap aman, nyaman, dan berkesan hingga akhir masa angkutan Lebaran. (Ant/Z-1)