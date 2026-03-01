Arus Balik Lebaran 2026: 327 Ribu Penumpang Menyeberang dari Sumatera ke Jawa

Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat sebanyak 327.646 penumpang telah kembali dari Sumatera menuju Pulau Jawa selama masa arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah. Angka ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat di lintas penyeberangan utama nasional tersebut.
Direktur Utama ASDP, Heru Widodo, menjelaskan bahwa berdasarkan data Posko Angkutan Lebaran periode 22 Maret hingga 25 Maret 2026 pukul 14.00 WIB (H hingga H+3), jumlah penumpang yang kembali ke Jawa baru mencapai 36,4% dari total pemudik saat arus mudik lalu yang mencapai 898.864 orang.
Secara rincian, pergerakan kendaraan juga menunjukkan tren serupa:
"Data ini menunjukkan arus balik masih akan terus bergerak dan diperkirakan meningkat dalam beberapa hari ke depan," ujar Heru dalam keterangan resmi, Rabu (25/3).
Menghadapi lonjakan trafik yang mulai terbentuk, ASDP telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk memastikan operasional tetap lancar. Salah satunya adalah penerapan pola Tiba–Bongkar–Berangkat (TBB) guna mempercepat waktu layanan di dermaga.
"Koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terus diperkuat agar pergerakan penumpang dan kendaraan tetap terkendali,” tambah Heru.
Selain itu, ASDP menyiagakan armada tambahan, tugboat, serta teknisi yang siap sedia selama 24 jam sebagai bagian dari rencana kontinjensi.
Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menambahkan bahwa pada puncak arus balik H+2 (24 Maret 2026), terjadi kenaikan volume yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk menjaga kenyamanan penumpang selama menunggu antrean di pelabuhan, ASDP menyediakan berbagai fasilitas pendukung mulai dari area bermain anak, ruang berpendingin, hingga kursi pijat.
"Anak-anak dapat bermain games, aktivitas mewarnai gambar, bernyanyi, mendengarkan dongeng, serta mendapatkan bingkisan sebagai bentuk perhatian kami,” jelas Windy.
Melalui kesiapan operasional ini, ASDP berkomitmen menjaga agar perjalanan arus balik masyarakat tetap aman, nyaman, dan berkesan hingga akhir masa angkutan Lebaran. (Ant/Z-1)
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Astra Tol Cipali resmi menghentikan rekayasa lalu lintas one way arah Jakarta mulai Rabu (25/3) malam. Simak data volume kendaraan terbaru.
Pemerintah klaim arus balik Lebaran 2026 lancar usai tinjau langsung di Pulo Gebang. Gelombang kedua diprediksi 28-29 Maret, antisipasi disiapkan.
Jumlah tersebut baru mencapai 50,16% dari total proyeksi 3,39 juta kendaraan yang diperkirakan akan kembali ke Jabotabek hingga 31 Maret mendatang.
Berdasarkan data PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) hingga pukul 23.46 WIB, tercatat sebanyak 85.453 kendaraan telah melintasi GT Cikatama menuju arah Jakarta.
Petugas kepolisian saat ini tetap disiagakan di lapangan untuk memantau pergerakan masyarakat, terutama di area aglomerasi dan kampung halaman.
Fatalitas kecelakaan Lebaran 2026 turun 28%, namun kecelakaan motor dan kelelahan pengemudi masih jadi ancaman utama di arus mudik-balik.
Perawat PMI Cabang Jakarta Timur, Ahmad Zulfikar, menjelaskan bahwa pemudik yang memeriksakan diri rata-rata mengeluhkan sakit kepala hebat.
Sebanyak 17 pemudik asal Tegal yang sempat terlantar di Rest Area 338A Pekalongan berhasil dievakuasi dan diantarkan pulang menggunakan bus dinas kepolisian.
Selain memastikan tubuh dalam kondisi fit, menjaga hidrasi menjadi poin krusial yang tidak boleh diabaikan, meskipun pemudik sedang menjalankan ibadah puasa.
