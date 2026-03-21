Pemudik di Terminal Kampung Rambutan Banyak Keluhkan Hipertensi dan Kolesterol

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
PALANG Merah Indonesia (PMI) Cabang Jakarta Timur melaporkan bahwa mayoritas pemudik yang memanfaatkan layanan kesehatan di Terminal Kampung Rambutan terdeteksi mengidap hipertensi (tekanan darah tinggi) dan kolesterol tinggi.
Perawat PMI Cabang Jakarta Timur, Ahmad Zulfikar, menjelaskan bahwa pemudik yang memeriksakan diri rata-rata mengeluhkan sakit kepala hebat. Kondisi ini dipicu oleh kurangnya waktu istirahat akibat persiapan mudik yang menguras energi.
"Memang yang lebih banyak ditemukan di sini itu tekanan darah tinggi dan kolesterol. Jadi yang kami temukan itu kisaran tekanan darah yang tinggi itu ada di sekitar 140 sampai 150 ke atas ya," kata Ahmad, dikutio Sabtu (21/3).
Selain faktor kelelahan saat mengantre tiket dan perjalanan jauh, Ahmad menyebut pola makan selama bulan puasa turut memengaruhi kondisi kesehatan pemudik.
Kurangnya konsumsi air putih, jarang berolahraga, serta tingginya konsumsi makanan berminyak seperti gorengan menjadi pemicu utama kenaikan kadar kolesterol.
Selain penyakit dalam, petugas medis di lapangan juga menangani temuan luka ringan seperti lecet atau cedera kaki akibat terjatuh di area terminal.
Untuk memastikan masyarakat mudik dalam kondisi prima, PMI membuka posko kesehatan gratis mulai 13 Maret 2026 hingga H+7 Lebaran. Layanan yang tersedia meliputi:
Posko ini disiagakan dengan dua petugas yang rutin melakukan pencatatan riwayat kesehatan pemudik.
"Hanya saja terdapat kemungkinan kami akan melakukan mobilisasi, jadi mengelilingi terminal atau titik mudik lainnya ya," tambah Ahmad.
Layanan ini merupakan bentuk dukungan PMI terhadap misi pemerintah untuk menciptakan suasana mudik yang aman, nyaman, dan sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. (Ant/Z-1)
