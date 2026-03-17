Arus Mudik Lebaran 2026 : Penumpang Pelindo Regional 4 Tembus 308.473 penumpang 

Pemudik jalur laut(Lina Herlina /MI)

PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 4, Makassar mencatat lonjakan signifikan arus mudik Lebaran 2026 sejak H-15 hingga H-5. Data terbaru menunjukkan total 308.473 pemudik telah melakukan perjalanan melalui 20 cabang pelabuhan yang tersebar di kawasan timur Indonesia.

Puncak arus keberangkatan tercatat pada H-8 atau Sabtu, 13 Maret 2026, dengan total 46.902 penumpang dalam sehari. Angka ini sekaligus menjadi rekor tertinggi selama periode 6-16 Maret 2026.

"Kami mencatat pergerakan yang sangat tinggi pada H-8, di mana jumlah embarkasi mencapai 24.312 penumpang dan debarkasi 22.590 penumpang. Ini menunjukkan masyarakat sudah mulai berger lebih awal untuk menghindari puncak arus mudik utama," ujar Division Head Operasi Pelindo Regional 4, Yusida M. Palesang, dalam keterangan resminya, Selasa (17/3).

Dari sisi distribusi per cabang, Pelabuhan Balikpapan mencatatkan total penumpang tertinggi mencapai 49.712 orang, disusul Pelabuhan Ternate dengan 34.843 penumpang, dan Pelabuhan Makassar sebanyak 38.826 penumpang.

Menariknya, Balikpapan didominasi arus embarkasi (keberangkatan) dengan 41.223 penumpang, sementara debarkasi (kedatangan) hanya 8.489 orang. Hal ini mengindikasikan tingginya mobilitas masyarakat keluar dari Balikpapan menuju berbagai daerah jelang Lebaran.

Sementara itu, Pelabuhan Parepare mencatatkan total 30.215 penumpang dengan komposisi debarkasi mencapai 23.751 orang, menjadikannya salah satu pelabuhan dengan kedatangan tertinggi di kawasan timur Indonesia.

Sepanjang 11 hari pengamatan (H-15 hingga H-5), rata-rata pergerakan penumpang mencapai 28.042 orang per hari. Total embarkasi tercatat 178.449 penumpang, sementara debarkasi 130.024 penumpang.

"Kami mengerahkan seluruh personel untuk memastikan kelancaran arus mudik di 20 cabang pelabuhan. Meski terjadi lonjakan, seluruh pelabuhan beroperasi dengan aman dan tertib," tambah Yusida.

Tercatat 461 unit kapal beroperasi selama periode tersebut, dengan puncak tertinggi pada H-8 yang melibatkan 54 kapal dalam sehari. Pelabuhan Ternate menjadi yang paling sibuk dengan 74 pergerakan kapal, disusul Manado (52 kapal) dan Ambon (44 kapal).

Pelindo Regional 4 memperkirakan arus mudik masih akan terus meningkat hingga H-1. Pihaknya mengimbau calon penumpang untuk tiba lebih awal di pelabuhan dan selalu mematuhi prosedur keselamatan pelayaran.

"Hingga H-5, kami masih melihat tren peningkatan. Kami antisipasi puncak arus balik yang diprediksi terjadi pada H+3 hingga H+5," tutup Yusida. (H-4)