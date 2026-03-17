Harga Bahan Pokok Naik di Pasar Gedhe Klaten, Cabai Rawit Rp110 Ribu per Kilogram

Pedagang bahan kebutuhan pokok di Pasar Gedhe Klaten.(MI/Djoko Sarjono)

MENJELANG perayaan Idul Fitri 1447 H, harga sejumlah bahan pokok naik di Pasar Gedhe Klaten. Sementara, pengunjung pasar tradisional modern ini dalam tiga hari terakhir ini menunjukkan tren peningkatan.

Pantauan Media Indonesia, Selasa (17/3), hahan pokok kebutuhan sehari-hari yang melambung terutama komoditas cabai rawit, telur, daging ayam, minyak goreng curah, serta beras lokal medium dan premium.

Harga cabai rawit merah di pedagang sekarang Rp110.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp85.000 per kilogram. Pun, telur ayam ras yang semula Rp27.500 naik menjadi Rp30.000 per kilogram hari ini.

Daging ayam ras di pasar yang semula Rp36.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Kemudian, minyak goreng curah juga naik, sekarang Rp21.000 per liter dari sebelumnya Rp17.500 per liter.

Salah satu pedagang, Triyanti, mengatakan menjelang Idul Fitri 1447 H harga beras produk lokal pun naik. Seperti beras C4, saat ini Rp14.000-Rp14.500 per kilogram dan beras Mentik Rp17.500 per kilogram.

“Memang, untuk beras lokal medium maupun premium naik, sedangkan beras SPHP stabil Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per pak lima kilogram. Harga beras ini sesuai harga eceran tertinggi (HET),” jelasnya.

Baca juga : IKAPPI: Harga Bahan Pokok Melejit Jelang Idul Fitri, Cabai Rp105 Ribu

Sedangkan harga komoditas bawang merah di Pasar Gedhe Klaten, menjelang lebaran ini naik Rp2.000 menjadi Rp45.000 per kilogram, sedangkan harga bawang putih Rp34.000 atau naik Rp1.000 per kilogram.

Harga gula pasir curah saat ini Rp18.000 dan gula pasir kemasan Rp19.000 per kilogram, masing-masing naik Rp500 per kilogram. “Kalu minyakita harga sesuai HET Rp15.700 per liter,” ujar Tina, pedagang sembako.

Selain daging ayam, harga daging sapi juga menunjukkan tren peningkatan mendekati Hari Raya Lebaran 2026. “Hari ini, harga daging sapi hasil pemotongan dari RPH Klaten Rp140.000 per kilogram,” jelasnya. (JS/E-4)