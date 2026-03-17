IKAPPI: Harga Bahan Pokok Melejit Jelang Idul Fitri, Cabai Rp105 Ribu

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
DEWAN Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPP IKAPPI) memproyeksikan puncak kenaikan harga bahan pokok akan terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Lonjakan harga ini dipicu oleh tingginya permintaan masyarakat di tengah dinamika pasokan pangan nasional.
Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI, Reynaldi Sarijowan, mengungkapkan bahwa sejumlah komoditas penting telah melewati batas harga normal. Berikut adalah rincian harga bahan pokok hasil pantauan IKAPPI:
Selain komoditas di atas, IKAPPI juga menyoroti pergerakan harga Minyakita. Meskipun pemerintah berupaya mengarahkan harga menuju HET Rp15.700 per liter, harga di pasar-pasar tradisional, khususnya di Pulau Jawa, terpantau masih relatif tinggi.
Di tengah tantangan harga, IKAPPI memberikan apresiasi khusus kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Apresiasi ini diberikan atas kebijakan Presiden yang menggunakan produk hasil bumi dalam negeri sebagai isi parcel ucapan Hari Raya Idul Fitri.
"Ini pertama kali dalam sejarah dan kami sangat mengapresiasi keberpihakan Presiden Prabowo terhadap produksi dalam negeri. Hal ini memberikan sentimen positif bagi ekosistem pangan kita," ujar Reynaldi dalam keterangan resminya.
IKAPPI juga memberikan peringatan dini kepada pemerintah mengenai fase kritis ketiga, yakni H+3 hingga H+7 pasca Idul Fitri. Pada periode ini, risiko kenaikan harga pangan kembali mengintai akibat terganggunya rantai pasok.
Kondisi ini disebabkan oleh banyaknya pedagang pasar yang masih dalam perjalanan arus balik mudik. IKAPPI mendesak pemerintah untuk memastikan distribusi pangan tetap berjalan lancar agar tidak terjadi kekosongan stok di pasar-pasar seluruh Tanah Air yang bisa memicu inflasi lebih lanjut. (E-4)
SEJUMLAH mahasiswa asal Timur Tengah di Surabaya, dipastikan tidak bisa mudik Lebaran 2026 ini ke negara asalnya di momen Lebaran 2026 ini akibat perang AS-Israel vs Iran.
Pelindo melepas keberangkatan 7 ribu peserta Mudik Gratis Pelindo 2026 menjelang Lebaran 2026, dengan total 152 armada bus.
DINAS Perhubungan DKI Jakarta memprediksi puncak arus mudik 2026 terjadi pada 17–18 Maret 2026. Pihaknya menyiapkan sejumlah terminal utama untuk mengantisipasi lonjakan penumpang.
Kemenkes ingatkan potensi penularan campak saat mudik Lebaran. Simak imbauan vaksinasi dan tips cegah penularan campak saat berlibur bersama keluarga!
MENJELANG Lebaran 2026, harga pangan di Provinsi Bangka Belitung mengalami peningkatan signifikan, salah satunya harga daging ayam.
Cabai rawit saat ini mencapai Rp100 ribu per kilogram, dari sebelumnya hanya Rp60 ribu per kilogram, atau naik sekitar 25 persen.
Salah satu produk yang paling diminati adalah daging sapi yang dijual dengan harga Rp100 ribu per kg jauh lebih murah dibanding harga pasar.
Komoditas seperti bawang merah dan bawang putih tercatat naik di kisaran 5 hingga 10 persen, harga cabai merah dan cabai besar juga naik.
MENJELANG Hari Raya Idulfitri, sejumlah harga bahan pokok di pasar tradisional Kota Makassar mulai merangkak naik.
Beras premium kelas I yang sebelumnya Rp14.400 per kg menjadi Rp15.200 per kg dan beras premium kelas II naik dari Rp 14 ribu kg menjadi Rp14.800 per kg
