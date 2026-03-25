Puncak Arus Balik Terminal Harjamukti Cirebon 2026: Penumpang Naik 15%

Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
GELOMBANG puncak arus balik Lebaran 2026 di Terminal Tipe A Harjamukti, Kota Cirebon, mulai menunjukkan kepadatan signifikan sejak Selasa (24/3) hingga Rabu (25/3) pagi. Ribuan pemudik mulai memadati area keberangkatan untuk kembali ke wilayah Jabodetabek seiring berakhirnya masa cuti bersama.
Koordinator Satuan Pelayanan (Korsatpel) Terminal Tipe A Harjamukti, Joko Santoso, mengungkapkan adanya kenaikan volume penumpang yang cukup tajam. Berdasarkan data hingga Rabu pukul 08.00 WIB, jumlah penumpang yang berangkat tercatat mengalami kenaikan hingga 15 persen dibandingkan hari normal.
Joko menjelaskan bahwa pergerakan penumpang didominasi oleh pekerja yang harus kembali masuk kantor pada hari ini. Penumpukan penumpang diprediksi masih akan berlanjut hingga malam nanti karena ketersediaan armada bus yang masih mencukupi. "Jumlah penumpang bus pada arus balik mulai kemarin hingga pagi hari ini mencapai sekitar 600 orang. Ada kenaikan sekitar 15 persen dan ini merupakan salah satu titik puncak arus balik," tutur Joko, Rabu (25/3).
Selain keberangkatan, Terminal Harjamukti ternyata masih melayani arus mudik susulan. Tercatat lebih dari 350 penumpang turun di Cirebon dalam 24 jam terakhir, menunjukkan masih adanya warga yang baru memulai perjalanan mudik setelah hari H Lebaran.
Meski hari ini merupakan puncak arus balik bagi pekerja kantoran, otoritas terminal memprediksi akan ada ledakan penumpang susulan pada akhir pekan mendatang. Hal ini dipicu oleh jadwal libur sekolah yang baru akan berakhir dalam beberapa hari ke depan.
Salah satu penumpang asal Perumnas Kota Cirebon, Dwi (45), mengaku lebih memilih bus meski ia harus mengambil tambahan cuti satu hari. "Masuk kerja sebenarnya hari ini, tapi saya tambah cuti sehari untuk urusan keluarga. Naik bus lebih fleksibel dan harapannya perjalanan ke Jakarta lancar tanpa kendala," ungkapnya.
Pihak terminal mengimbau para calon penumpang untuk tetap waspada dan datang lebih awal guna menghindari keterlambatan akibat potensi kepadatan lalu lintas di jalur utama menuju Jakarta. (H-3)
