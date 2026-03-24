BMKG: Hujan Lebat Mengantui Pemudik saat Puncak Arus Balik Lebaran 2026

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca selama periode puncak arus balik Lebaran 2026 yang berlangsung pada 24 hingga 30 Maret 2026. Secara umum, sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, namun terdapat sejumlah daerah yang perlu mewaspadai potensi hujan lebat disertai cuaca ekstrem.

Pada periode 24–26 Maret 2026, hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di berbagai wilayah. Meski demikian, peningkatan intensitas hujan menjadi sedang hingga lebat berpotensi terjadi di sejumlah daerah, seperti Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Bengkulu, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, serta Nusa Tenggara Barat.

Selain itu, kondisi serupa juga berpeluang terjadi di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, hingga sejumlah wilayah di Papua.

"Selain itu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan," tulisnya dalam situs resmi BMKG, Selasa (24/3).

BMKG juga mengingatkan adanya potensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di beberapa wilayah. Daerah yang perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap hujan lebat hingga sangat lebat meliputi Lampung, Banten, Nusa Tenggara Timur, serta Papua Pegunungan.

Sementara itu, potensi angin kencang diperkirakan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua, dan Papua Selatan.

Memasuki periode 27–30 Maret 2026, kondisi cuaca secara umum masih didominasi hujan ringan hingga sedang. Namun, BMKG mencatat adanya potensi peningkatan curah hujan menjadi sedang hingga lebat di sejumlah wilayah, antara lain Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, serta wilayah Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, termasuk Bali.

Potensi serupa juga diperkirakan terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, serta beberapa wilayah Papua.

Untuk hujan dengan intensitas lebat, BMKG menyoroti wilayah Papua Pegunungan dan Papua Selatan sebagai daerah yang perlu diwaspadai. Adapun potensi angin kencang diperkirakan terjadi di Papua Barat, Papua, dan Papua Selatan.

Dengan adanya prakiraan ini, masyarakat yang melakukan perjalanan arus balik diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem yang dapat mengganggu kelancaran perjalanan. (H-3)