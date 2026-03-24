Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 24 Maret 2026 : Waspadai Cuaca Ekstrem di 23 Daerah 

Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 24 Maret 2026 yakni adanya potensi cuaca ekstrem di 23 daerah dan gelombang tinggi masih berlangsung di perairan Jawa Tengah. Oleh karena itu, masyarakat diminta waspada terhadap bencana hidrometeorologi terutama yang berada di kawasan pegunungan, dataran tinggi, Pantura dan Jawa Tengah bagian tengah.
Pada pagi hari, cuaca di Jawa Tengah umumnya cerah berawan dan berawan, hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur daerah Jawa Tengah bagian timur dan Wonogiri. Memasuki siang, sore hingga awal malam intensitas hujan ringan-sedang meningkat dan merata di Jawa Tengah serta berpotensi cuaca ekstrem di 23 daerah.
Gelombang tinggi 1,25-2,5 meter di perairan selatan Jawa Tengah masih berlangsung, meskipun di di perairan utara lebih melandai dengan ketinggian 0,5-1,25 meter namun disertai hujan badai.
"Aktivitas pelayaran tetap waspada gelombang tinggi disertai hujan badai," ujar Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Shafira Tsanyfadhila.
Meskipun perairan utara cukup aman untuk kegiatan pelayaran, menurut Shafira Tsanyfadhila, terutama kegiatan pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang maupun angkutan barang dan orang, namun saat kecepatan angin diatas 15 knot cukup berisiko, sehingga warga beraktivitas di perairan tetap mewaspadai kondisi tersebut.
Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Farita Rachmawati mengatakan cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir, masih berpotensi di 23 daerah di Jawa Tengah Selasa (24/3), sehingga warga berada di daerah tersebut diminta tetap waspada bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.
"Waspadai bencana hidrometeorologi, terutama di kawasan perbukitan dan sekitar daerah aliran sungai (DAS), juga warga sedang melakukan perjalanan balik lebaran sebagai dampak cuaca ekstrem tersebut," kata Farita Rachmawati Selasa (24/3).
Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, menurut Farita Rachmawati, yakni Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Salatiga, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.
Sedangkan daerah lainnya di Jawa Tengah diguyur hujan ringan-sedang, ungkap Farita Rachmawati, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-35 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen. (H-4)
