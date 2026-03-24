Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini 24 Maret 2026 : Lembap dan Berawan 

Meski cuaca tampak mendung dengan udara lembap, sejumlah warga masih terlihat beraktivitas di jalan, sebagian menggunakan payung untuk mengantisipasi hujan.( MI/Hendri Kremer)

PRAKIRAAN cuaca Batam hari ini 24 Maret 2026, didominasi cuaca lembap dan berawan. Kondisi itu berdampak pada menurunnya aktivitas masyarakat di luar ruangan. Sejumlah warga memilih tetap berada di rumah karena cuaca terasa panas dan gerah sepanjang hari.

Berdasarkan pengamatan di lapangan, sejak pagi hari langit Batam didominasi awan dengan intensitas cahaya matahari yang tidak terlalu terik. Namun demikian, suhu udara tetap berada pada kisaran 26–32 derajat Celsius, dengan tingkat kelembapan yang tinggi, yakni sekitar 75 hingga 90 persen. Kondisi ini menyebabkan suhu terasa lebih panas dari yang sebenarnya.

Keterangan resmi dari BMKG Stasiun Meteorologi Hang Nadim Batam menyebutkan bahwa pola cuaca tersebut dipengaruhi oleh tingginya kandungan uap air di atmosfer serta dinamika angin di wilayah Kepulauan Riau.

“Secara umum cuaca di Batam hari ini didominasi berawan hingga cerah berawan, dengan peluang hujan ringan yang bersifat lokal terutama pada siang hingga sore hari,” ujar prakirawan BMKG.

Selain itu, kecepatan angin terpantau relatif rendah, berkisar 5–15 km/jam, sehingga tidak cukup membantu mengurangi rasa gerah di permukaan. Kondisi ini memperkuat efek panas lembap yang dirasakan masyarakat.

Dampaknya, aktivitas di sejumlah ruang terbuka seperti taman kota, lapangan olahraga, dan kawasan wisata pantai terlihat lebih sepi dibandingkan hari biasanya. Sebaliknya, aktivitas di dalam ruangan seperti pusat perbelanjaan, kafe, dan tempat kerja ber-AC justru tetap berlangsung normal.

Maslah (34), warga Batam Kota, mengaku lebih memilih beristirahat di rumah karena kondisi udara yang tidak nyaman, dan kebetulan pekan depan baru masuk.

“Kalau keluar rumah rasanya cepat capek. Keringat juga banyak karena lembap, jadi lebih baik di rumah saja,” ujarnya.

Sementara itu, Tommi (29), warga Sekupang, mengatakan dirinya menunda beberapa kegiatan di luar ruangan.

“Biasanya saya keluar siang, tapi hari ini ditunda. Cuacanya gerah sekali walaupun tidak hujan,” katanya.

Data prakiraan menunjukkan bahwa kondisi serupa masih berpotensi berlangsung hingga malam hari, dengan suhu berkisar 27–29 derajat Celsius dan tingkat kelembapan tetap tinggi. Langit diperkirakan masih didominasi awan, meskipun terdapat peluang cerah sesaat.

BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan di tengah cuaca lembap, seperti memperbanyak konsumsi air putih, menghindari paparan panas berlebih, serta waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi secara tiba-tiba.

Dengan kondisi atmosfer yang masih labil, warga diimbau untuk terus memantau informasi cuaca terkini guna mengantisipasi potensi hujan ringan maupun perubahan cuaca mendadak di wilayah Batam dan sekitarnya. (H-4)



