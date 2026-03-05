Prakiraan Cuaca Batam Hari Ini 5 Maret 2026 : Hujan Ringan dan Suhu Lembap

Caption: Awan tebal menggantung di atas perairan pesisir Batam dengan hujan yang tampak mengguyur di kejauhan, menandakan potensi cuaca basah di wilayah tersebut.(Hendri Kremer/MI)

PRAKIRAAN cuaca di Batam hari ini 5 Maret 2026, diprakirakan didominasi hujan ringan dengan suhu udara lembap berkisar antara 26 hingga 29 derajat Celsius. Kondisi ini diperkirakan terjadi sejak pagi hingga malam hari dengan pola cuaca berawan dan kelembapan udara yang cukup tinggi.

Pada pagi hari, suhu udara berada di sekitar 26 derajat Celsius dengan potensi hujan ringan yang dapat turun secara lokal di sejumlah wilayah. Memasuki siang hari, cuaca berangsur menjadi berawan sebagian dengan suhu meningkat hingga sekitar 28 derajat Celsius. Sementara itu, pada malam hari suhu diperkirakan berada di kisaran 27 derajat Celsius dengan kondisi berawan dan peluang gerimis.

Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam menjelaskan bahwa hujan ringan di Batam kondisi dipengaruhi oleh tingginya kelembapan udara di lapisan bawah atmosfer yang mendukung pertumbuhan awan konvektif.

“Secara umum wilayah Batam dan sekitarnya masih berada dalam pola cuaca tropis yang lembap. Pertumbuhan awan hujan bersifat lokal sehingga dapat menimbulkan hujan ringan hingga sedang dalam durasi singkat, terutama pada pagi hingga sore hari,” ujar prakirawan BMKG, Kamis (5/3).

Menurutnya, kondisi ini masih tergolong normal untuk periode awal Maret yang merupakan masa peralihan musim (pancaroba) di wilayah Kepulauan Riau. Pada masa ini, perubahan cuaca dapat terjadi relatif cepat, dari cerah atau berawan menjadi hujan dalam waktu singkat.

Selain potensi hujan ringan, masyarakat juga diminta mewaspadai jalanan licin serta jarak pandang yang dapat menurun saat hujan turun, khususnya bagi pengendara kendaraan bermotor. Bagi nelayan dan pengguna transportasi laut, prakirawan menyarankan untuk memperhatikan informasi tinggi gelombang dan kecepatan angin terbaru sebelum beraktivitas.

BMKG memastikan hingga saat ini tidak terdapat indikasi potensi cuaca ekstrem yang signifikan di wilayah Batam. Namun, masyarakat diimbau tetap memantau pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG guna mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang dapat terjadi sewaktu-waktu. (H-4)

