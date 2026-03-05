Prakiraan Cuaca Jawa Tengah Hari Ini 5 Maret 2026 : Dampak Bibit Siklon 90s Picu Cuaca Ekstrem 

Cuaca Gunung Slamet terpantau dari Pulosari, Pemalang ditutupi awan dan kabut tebal Kamis (5/3) pagi, cuaca ekstrem berpotensi di 32 daerah di Jawa Tengah pada siang, sore hingga malam.(Akhmad Safuan/MI)

PRAKIRAAN cuaca Jawa Tengah hari ini 5 Maret 2026, menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMK cuaca ekstrem akibat bibit siklon 90S yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir meningkat di 32 daerah di Jawa Tengah. Selain itu warga diminta waspada terhadap gelombang tinggi hingga mencapai 4 meter berlangsung di perairan berisiko terhadap aktivitas pelayaran.

Pada pagi (5/3), cuaca di Jawa Tengah umum berawan, hujan ringan mulai turun di Wonogiri, Temanggung dan Kabupaten Magelang, memasuki siang, sore hingga malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur secara merata, bahkan cuaca ekstrem berpotensi di 32 daerah baik kawasan pegunungan, dataran tinggi, Jateng bagian selatan, Solo Raya dan Pantura.

Dampak bibit siklon 90s di perairan selatan pulau Jawa, juga mengakibatkan gelombang tinggi 2,5-4 meter di perairan selatan Jawa Tengah dan 1,25-2,5 meter di perairan selatan yang disertai hujan dan badai, cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang maupun angkutan barang dan penumpang.

"Awas, bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung sebagai dampak cuaca ekstrem yang berpotensi di 32 daerah di Jawa Tengah," kata Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Risca Maulida Kamus (5/3).

Daerah-daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Risca Maulida, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Magelang, Surakarta, Salatiga, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.

Sedangkan sejumlah daerah lain di Jawa Tengah diguyur hujan ringan-sedang, menurut Risca Maulida, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-30 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara berkisar 60-95 persen.

Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Lessy Andari mengatakan meskipun air laut pasang (rob) di perairan utara Jawa Tengah telah mereda pada Kamis (5/3), namun gelombang tinggi disertai hujan dan badai di perairan utara dan selatan semakin meningkat.

Sebagai dampak bibit siklon 90s di perairan selatan pulau Jawa, lanjut Lessy Andari, maha diminta warga beraktivitas baik di pesisir pantai maupun resiko kegiatan pelayaran terutama saat kecepatan angin diatas 15 knot. untuk waspada terhadap kondisi tersebut. "Waspadai gelombang tinggi yang disertai hujan dan badai," imbuhnya. (H-4)