Waspada, Cuaca Ekstrem di 25 Daerah, Gelombang Tinggi dan Rob di Perairan Jawa Tengah Senin 2 Maret

Ilustrasi(MI/Akhmad Safuan)

CUACA ekstrem berpotensi di 25 daerah di Jawa Tengah (2/3), gelombang tinggi dan air laut pasang juga masih berlangsung di perairan, sehingga diminta warga untuk diwaspadai kondisi cuaca tersebut karena dapat berdampak bencana hidrometeorologi.

Pagi cuaca di Jawa Tengah berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang mengguyur secara merata, bahkan cuaca ekstrem yakni hujan lebat disertai angin kencang dan sambaran petir berpotensi di 25 daerah di kawasan pegunungan, dataran tinggi, Pantura serta Jateng bagian tengah.

Selain air laut pasang (rob) dengan ketinggian maksimum 1 meter di perairan utara hingga dapat berdampak banjir di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, gelombang tinggi 1,25-2,5 meter juga masih berlangsung di perairan selatan dan utara, cukup berisiko terhadap aktivitas pelayaran seperti kapal nelayan, tongkang maupun angkutan barang dan orang.

"Waspadai banjir di sejumlah daerah di Pantura Jawa Tengah, karena masih berlangsung air laut pasang di perairan utara pada pukul 18.00-21.00 WIB cukup mengganggu aktivitas warga," ujar Prakirawan BMKG Stasiun Maritim Tanjung Emas Semarang Doni Prastio Senin (2/3).

Gelombang tinggi 1,25-2,5 meter berlangsung di perairan utara, lanjut Doni Prastio, bahkan di perairan selatan Jawa Tengah dapat mencapai 4 meter, berisiko terhadap aktivitas pelayaran terutama saat kecepatan angin diatas 15 knot apalagi disertai hujan dan badai membuat kondisi cukup mencekam.

Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang Arif N secara terpisah mengatakan kondisi cuaca di Jawa Tengah masih diguyur hujan ringan-sedang secara merata pada Senin (2/3), bahkan cuaca ekstrem meningkat di 25 daerah hingga dapat berdampak bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.

Daerah di Jawa Tengah berpotensi cuaca ekstrem, ungkap Arif, yakni Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Mungkid, Boyolali, Klaten, Karanganyar, Sragen, Ungaran, Temanggung, Kendal, Batang, Kajen, Pemalang, Slawi, Brebes, Magelang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, Bumiayu, Majenang dan Ambarawa.

"Sedangkan daerah lainnya berpeluang diguyur hujan ringan-sedang, angin bertiup dari arah barat ke utara dengan kecepatan 10-25 kilometer per jam, suhu udara berkisar 18-32 derajat celcius dan kelembaban udara 60-95 persen," katanya. (H-2)