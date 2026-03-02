BMKG mengeluarkan peringatan dini potensi hujan disertai kilat dan angin kencang di Jabodetabek hari ini.(Dok. BMKG)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (2/3). Potensi hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang diprediksi akan terjadi di sejumlah titik.

Prakirawan BMKG Sufia Nur melaporkan bahwa dalam periode 24 jam ke depan, cuaca secara umum akan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang.

Rincian Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini

Berdasarkan laporan resmi BMKG, berikut adalah pembagian waktu potensi hujan dan angin kencang di wilayah Jabodetabek:

Waktu Kondisi Cuaca Wilayah Terdampak 13.00 - 19.00 WIB Hujan Ringan - Sedang Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kab. Tangerang, Tangerang Selatan. 19.00 - 01.00 WIB Berawan Tebal & Angin Kencang Seluruh wilayah Jabodetabek. 01.00 - 07.00 WIB (Besok) Hujan Ringan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor.

Waspada Angin Kencang

Salah satu poin penting dalam peringatan dini kali ini adalah adanya potensi angin kencang pada malam hari. BMKG mencatat angin permukaan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan yang cukup tinggi, yakni antara 5 hingga 45 kilometer per jam.

Selain faktor angin, suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan lebih sejuk di angka 20-28 derajat Celsius. Sementara itu, untuk wilayah Jabodetabek lainnya, suhu udara berada pada rentang 24-30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 70-90 persen.

Masyarakat disarankan untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau konstruksi yang kurang kokoh saat terjadi angin kencang guna menghindari risiko kecelakaan.

BMKG akan terus memperbarui informasi cuaca secara berkala. Masyarakat diharapkan tetap memantau kanal resmi informasi cuaca untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang mendadak (Ant/Z-10)