Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Senin (2/3). Potensi hujan yang disertai kilat atau petir serta angin kencang diprediksi akan terjadi di sejumlah titik.
Prakirawan BMKG Sufia Nur melaporkan bahwa dalam periode 24 jam ke depan, cuaca secara umum akan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan hingga sedang.
Berdasarkan laporan resmi BMKG, berikut adalah pembagian waktu potensi hujan dan angin kencang di wilayah Jabodetabek:
|Waktu
|Kondisi Cuaca
|Wilayah Terdampak
|13.00 - 19.00 WIB
|Hujan Ringan - Sedang
|Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kab. Tangerang, Tangerang Selatan.
|19.00 - 01.00 WIB
|Berawan Tebal & Angin Kencang
|Seluruh wilayah Jabodetabek.
|01.00 - 07.00 WIB (Besok)
|Hujan Ringan
|Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, Kabupaten Bogor.
Salah satu poin penting dalam peringatan dini kali ini adalah adanya potensi angin kencang pada malam hari. BMKG mencatat angin permukaan bertiup dari arah barat daya hingga barat dengan kecepatan yang cukup tinggi, yakni antara 5 hingga 45 kilometer per jam.
Selain faktor angin, suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diprakirakan lebih sejuk di angka 20-28 derajat Celsius. Sementara itu, untuk wilayah Jabodetabek lainnya, suhu udara berada pada rentang 24-30 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan mencapai 70-90 persen.
Masyarakat disarankan untuk menghindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau konstruksi yang kurang kokoh saat terjadi angin kencang guna menghindari risiko kecelakaan.
BMKG akan terus memperbarui informasi cuaca secara berkala. Masyarakat diharapkan tetap memantau kanal resmi informasi cuaca untuk mengantisipasi perubahan kondisi atmosfer yang mendadak (Ant/Z-10)
CEO Sagha Group Hanta Yuda Rasyid menyalurkan 15.000 santunan bagi dhuafa, ojek online, disabilitas, hingga pekerja informal di Jabodetabek selama Ramadan 1447.
Prakiraan cuaca Jakarta dan sekitarnya Senin 23 Februari 2026 berpotensi berawan hingga hujan siang hari. Cek suhu, kelembapan, dan tips aktivitas.
BMKG) melalui akun Instagram, Senin (9/2), mengeluarkan peringatan wilayah Jabodetabek masih akan terus diguyur hujan lebat hingga sangat lebat dalam beberapa hari
Peluncuran rumah contoh tipe Alder di Kota Modern Tangerang menarik ratusan pengunjung. Hunian dua lantai ini ditawarkan dengan cicilan mulai Rp6 juta.
TERSANGKA kasus dugaan penganiayaan Bahar bin Smith akan diperiksa polisi pada 4 Februari 2026.
BMKG Balikpapan merilis peringatan dini cuaca ekstrem di Kaltim. Potensi hujan lebat, banjir, dan longsor mengintai Balikpapan hingga Berau pada 9-11 Maret 2026.
Pada pagi cuaca berawan, namun memasuki siang, sore hingga awal malam hujan ringan-sedang berpeluang mengguyur daerah di Jawa Tengah secara merata.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
Wilayah Batam yang merupakan daerah kepulauan dengan mobilitas laut yang tinggi membuat kondisi cuaca menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan.
Tetap waspadai cuaca ekstrem tersebut, karena dapat berdampak bencana hidrometeorologi seperti tanah longsor, banjir dan angin puting beliung.
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved