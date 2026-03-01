Inspirasi Ramadhan, Hanta Yuda Rasyid Bersama Sagha Group Berbagi 15.000 Santunan

Headline
CEO Sagha Group, Hanta Yuda Rasyid (HYR), berbagi 15.000 santunan kepada masyarakat di kawasan Jabodetabek selama bulan suci Ramadhan 1447 H. Melalui kegiatan itu, dia menegaskan komitmennya untuk menghadirkan kepedulian nyata dan memperluas manfaat bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Aksi sosial tersebut dilaksanakan secara bertahap di sejumlah titik, mulai dari Bogor hingga berakhir di Depok. Program itu menjadi bagian dari agenda rutin tahunan perusahaan setiap memasuki Ramadhan.
Direktur Sagha Group Masduri Amrawi mengatakan, kegiatan berbagi tersebut mencerminkan kepedulian HYR terhadap sesama, terutama pada momentum bulan suci. Dia menyebut nilai kemanusiaan dan semangat berbagi menjadi pendorong kuat terealisasinya kegiatan tersebut.
“15.000 santunan yang diberikan Pak Hanta Yuda merupakan bentuk komitmen dan kepedulian tinggi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Terlebih, saat ini dalam rangka menyemarakkan syiar bulan suci Ramadhan,” kata Masduri Amrawi.
Masduri menambahkan, kegiatan santunan telah menjadi tradisi tahunan Sagha Group setiap Ramadhan. Menurut dia, program itu sekaligus menjadi pengingat pentingnya berbagi dan mencari keberkahan.
“Santunan ini sudah menjadi rutinitas tahunan Sagha Group saat memasuki bulan suci Ramadhan,” tambahnya.
Selain konsisten dalam kegiatan sosial, Masduri menilai HYR juga aktif menebarkan inspirasi kepada berbagai kalangan. Dia menyebut, sosok HYR kerap memberikan motivasi kepada pelajar hingga pengemudi ojek online.
“Sosok Pak Hanta Yuda selama ini dikenal sebagai figur yang menginspirasi. Beliau tak pernah ragu menyalakan semangat dan membangkitkan optimisme di berbagai lapisan masyarakat,” tuturnya.
Dia menilai HYR sebagai figur yang mengedepankan asas berbagi dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Bahkan, dia menyebut kepemimpinan HYR menjadi inspirasi bagi generasi muda di tengah tantangan zaman.
“Kedermawanan beliau, merupakan contoh hingga teladan bagi saya dan rekan-rekan di Sagha Group agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi di masa depan,” tandasnya.
Secara keseluruhan, sebanyak 15.000 santunan telah disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan penyaluran dimulai dari Ciapus, Bogor, dan berakhir di Depok. Adapun rincian penerima manfaat meliputi 1.000 santunan untuk kamu dhuafa di Bogor, 3.000 santunan untuk pengemudi ojek online, 1.000 santunan untuk petugas kebersihan dan keamanan.
Lebih dari itu telah tersalurkan juga 1.000 santunan bagi penyandang disabilitas, 3.000 santunan untuk dhuafa di Depok, 1.000 santunan untuk anak yatim, 2.000 santunan untuk merbot masjid, serta 3.000 santunan bagi para pekerja lepas meliputi Sopir Taksi Konvensional, Tukang Becak, Supir Angkot, Pedagang Starling, Pengamen, Pedagang Keliling, Tukang Gali, Bilal Mayit/Penjaga Makam, Pemulung, Kernet Bus, Sopir, Bajaj, Juru Parkir, Penjaga Rel Kereta, Manusia Silver, Kuli Pasar, Badut/Robot Jalanan, Pak Ogah, Tukang Sampah. (Cah/P-3)
