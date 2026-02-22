Prakiraan Cuaca Jakarta Senin 23 Februari 2026: Berawan hingga Hujan Siang Hari

ilustrasi.(Antara)

BMKG memperkirakan wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berpotensi mengalami cuaca berawan hingga hujan sedang pada siang hari dengan suhu siang mencapai sekitar 30 °C. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga sore hari. Malam hari cenderung mendung dengan suhu sekitar 27 °C.

Rincian Prakiraan Umum:

📌 Catatan Cuaca Umum Jakarta di Bulan Februari

Februari merupakan periode puncak musim hujan di Jakarta dengan kemungkinan hujan selama beberapa hari dalam seminggu dan kelembapan tinggi sepanjang bulan.

Curah hujan tinggi selama musim hujan juga dapat memicu hujan lokal yang intens di siang atau sore hari.

🌤️ Tips Aktivitas Hari Ini