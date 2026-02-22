Headline
Prakiraan Cuaca Jakarta Senin 23 Februari 2026: Berawan hingga Hujan Siang Hari

Cahya Mulyana
22/2/2026 21:23
Prakiraan Cuaca Jakarta Senin 23 Februari 2026: Berawan hingga Hujan Siang Hari
ilustrasi.(Antara)

BMKG memperkirakan wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berpotensi mengalami cuaca berawan hingga hujan sedang pada siang hari dengan suhu siang mencapai sekitar 30 °C. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga sore hari. Malam hari cenderung mendung dengan suhu sekitar 27 °C

Rincian Prakiraan Umum:

📌 Catatan Cuaca Umum Jakarta di Bulan Februari

  • Februari merupakan periode puncak musim hujan di Jakarta dengan kemungkinan hujan selama beberapa hari dalam seminggu dan kelembapan tinggi sepanjang bulan. 

  • Curah hujan tinggi selama musim hujan juga dapat memicu hujan lokal yang intens di siang atau sore hari. 

🌤️ Tips Aktivitas Hari Ini

  • Bawa payung atau jas hujan saat keluar rumah terutama siang hingga sore hari.

  • Perhatikan informasi peringatan cuaca lokal dari BMKG untuk perubahan mendadak.

  • Tetap waspada terhadap potensi hujan lebat jika berada di luar ruangan.  (Cah/P-3)



Editor : Cahya Mulyana
