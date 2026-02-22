Prakiraan Cuaca Jakarta Senin 23 Februari 2026: Berawan hingga Hujan Siang Hari

Headline
BMKG memperkirakan wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berpotensi mengalami cuaca berawan hingga hujan sedang pada siang hari dengan suhu siang mencapai sekitar 30 °C. Kondisi ini diperkirakan berlangsung hingga sore hari. Malam hari cenderung mendung dengan suhu sekitar 27 °C.
Rincian Prakiraan Umum:
🌦️ Siang: Hujan sedang kemungkinan terjadi dengan intensitas ringan sampai menengah.
☁️ Sore hingga Malam: Cuaca umumnya mendung dengan peluang hujan ringan tetap ada di beberapa titik wilayah Jakarta.
🌡️ Suhu: Sekitar 30 °C (siang) dan 27 °C (malam).
💨 Kelembapan: Tinggi, dipengaruhi musim hujan dengan potensi pembentukan awan konvektif.
☀️ Durasi Siang: ± 12 jam 10 menit kecerahan matahari.
Februari merupakan periode puncak musim hujan di Jakarta dengan kemungkinan hujan selama beberapa hari dalam seminggu dan kelembapan tinggi sepanjang bulan.
Curah hujan tinggi selama musim hujan juga dapat memicu hujan lokal yang intens di siang atau sore hari.
Bawa payung atau jas hujan saat keluar rumah terutama siang hingga sore hari.
Perhatikan informasi peringatan cuaca lokal dari BMKG untuk perubahan mendadak.
Tetap waspada terhadap potensi hujan lebat jika berada di luar ruangan. (Cah/P-3)
