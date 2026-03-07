Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 7 Maret 2026: Hujan dari Pagi-Sore

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca terbaru untuk wilayah DKI Jakarta pada Sabtu, 7 Maret 2026. Sejumlah wilayah di ibu kota diprediksi akan dilanda hujan petir pada pagi hari, terutama untuk kawasan Jakarta Timur, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu.

Sementara itu, cuaca di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan diprakirakan akan mengawali hari dengan hujan intensitas ringan. Kondisi ini menuntut kewaspadaan ekstra bagi warga yang berencana melakukan aktivitas luar ruangan di pagi hari.

Peringatan Dini: Waspadai potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara pada Sabtu pagi, serta Jakarta Selatan pada siang hari. Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 5 Maret 2026: Hujan Sepanjang Hari

Rincian Cuaca Jakarta Hari Ini per Wilayah

Wilayah Pagi Siang-Sore Malam Jakarta Barat Hujan Ringan Hujan Ringan Berawan Tebal Jakarta Pusat Hujan Ringan Hujan Sedang Berawan Tebal Jakarta Selatan Hujan Ringan Hujan Sedang Berawan Tebal Jakarta Timur Hujan Petir Hujan Sedang Berawan Tebal Jakarta Utara Hujan Petir Hujan Ringan Berawan Tebal Kepulauan Seribu Hujan Petir Hujan Ringan Hujan Ringan

Suhu dan Kelembapan Udara

BMKG juga mencatat suhu udara di Jakarta akan berada pada kisaran minimal 23 derajat Celcius hingga maksimal 26 derajat Celcius. Kelembapan udara diprediksi tetap tinggi, yang memicu kondisi udara terasa lebih lembap dan gerah sebelum hujan turun.

Kecepatan angin diperkirakan bertiup dari arah Barat Laut ke Timur Laut dengan kecepatan berkisar antara 6 hingga 29 kilometer per jam. Masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir utara Jakarta diimbau waspada terhadap potensi kenaikan tinggi gelombang yang dipicu oleh kecepatan angin tersebut.

Memasuki malam hari, cuaca Jakarta diprediksi akan beralih menjadi berawan tebal, memberikan jeda dari intensitas hujan yang terjadi sejak pagi hingga sore hari. (E-3)