Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 5 Maret 2026: Hujan Sepanjang Hari

ilustrasi(Antara)

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Kamis, 5 Maret 2026. Berdasarkan data terbaru, hampir seluruh wilayah ibu kota diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan sepanjang hari.

Kondisi cuaca Jakarta hari ini dipengaruhi oleh aktivitas tiga bibit siklon tropis (90S, 93S, dan 92P) yang terpantau di sekitar wilayah Indonesia. Itu memicu pertumbuhan awan hujan secara signifikan di Pulau Jawa, termasuk Jakarta.

Detail Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini per Wilayah

Berikut adalah rincian prakiraan cuaca, suhu, dan kelembapan untuk setiap kota administrasi di Jakarta pada 5 Maret 2026:

Baca juga : Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 29 Desember 2025: Hujan Seharian

Wilayah Cuaca Pagi-Siang Cuaca Sore-Malam Suhu (°C) Kelembapan (%) Jakarta Pusat Hujan Ringan Hujan Ringan 25 - 29 72 - 89 Jakarta Barat Hujan Ringan Hujan Ringan 24 - 29 74 - 90 Jakarta Selatan Hujan Ringan Hujan Sedang 25 - 30 72 - 87 Jakarta Timur Hujan Ringan Hujan Sedang 25 - 30 70 - 87 Jakarta Utara Hujan Ringan Hujan Ringan 25 - 29 73 - 90 Kepulauan Seribu Hujan Ringan Hujan Ringan 27 - 28 80 - 85

Analisis dan Rekomendasi

Meskipun cuaca Jakarta hari ini diprediksi hujan ringan secara mayoritas, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan intensitas hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di Jakarta Selatan dan Timur yang berpotensi mengalami hujan sedang pada siang hari.

Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk:

Menyiapkan payung atau jas hujan sebelum bepergian.

Memantau kondisi genangan air di ruas jalan yang rawan melalui kanal resmi.

Tetap waspada terhadap potensi angin kencang sebagai dampak tidak langsung dari bibit siklon tropis di sekitar Samudra Hindia.

(E-3)