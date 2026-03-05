Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini 5 Maret 2026: Hujan Sepanjang Hari

Headline
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prakiraan cuaca untuk wilayah DKI Jakarta, periode Kamis, 5 Maret 2026. Berdasarkan data terbaru, hampir seluruh wilayah ibu kota diprediksi diguyur hujan dengan intensitas ringan sepanjang hari.
Kondisi cuaca Jakarta hari ini dipengaruhi oleh aktivitas tiga bibit siklon tropis (90S, 93S, dan 92P) yang terpantau di sekitar wilayah Indonesia. Itu memicu pertumbuhan awan hujan secara signifikan di Pulau Jawa, termasuk Jakarta.
Berikut adalah rincian prakiraan cuaca, suhu, dan kelembapan untuk setiap kota administrasi di Jakarta pada 5 Maret 2026:
|Wilayah
|Cuaca Pagi-Siang
|Cuaca Sore-Malam
|Suhu (°C)
|Kelembapan (%)
|Jakarta Pusat
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|25 - 29
|72 - 89
|Jakarta Barat
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|24 - 29
|74 - 90
|Jakarta Selatan
|Hujan Ringan
|Hujan Sedang
|25 - 30
|72 - 87
|Jakarta Timur
|Hujan Ringan
|Hujan Sedang
|25 - 30
|70 - 87
|Jakarta Utara
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|25 - 29
|73 - 90
|Kepulauan Seribu
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|27 - 28
|80 - 85
Meskipun cuaca Jakarta hari ini diprediksi hujan ringan secara mayoritas, masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap potensi peningkatan intensitas hujan yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama di Jakarta Selatan dan Timur yang berpotensi mengalami hujan sedang pada siang hari.
Bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan, disarankan untuk:
Masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang.
