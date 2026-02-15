Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Minggu 15 Februari 2026: Waspada Hujan Sedang-Lebat

Ilustrasi--Pengendara melintas di kawasan Bundaran Hotel Indonesia saat hujan di Jakarta, Jumat (2/1/2026).(MI/Usman Iskandar)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini terkait kondisi cuaca di DKI Jakarta untuk hari ini, Minggu, 15 Februari 2026. Ibu kota diprediksi akan menghadapi kondisi cuaca yang cukup ekstrem di beberapa titik, seiring dengan masih berlangsungnya puncak musim hujan di wilayah Jawa bagian barat.

Berdasarkan laporan resmi BMKG, status "Waspada" diberlakukan untuk seluruh wilayah Jakarta. Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat memicu genangan air serta gangguan lalu lintas, terutama pada sore hari.

Tabel Rincian Cuaca Wilayah Jakarta

Wilayah Pagi Siang/Sore Malam Suhu (°C) Jakarta Pusat Berawan Hujan Ringan Berawan 25-29 Jakarta Utara Hujan Ringan Berawan Berawan 25-29 Jakarta Barat Berawan Hujan Ringan Hujan Ringan 24-29 Jakarta Selatan Berawan Hujan Sedang/Petir Hujan Ringan 24-30 Jakarta Timur Berawan Hujan Sedang/Petir Hujan Ringan 24-30 Kepulauan Seribu Hujan Ringan Berawan Berawan 26-28

Analisis Kondisi Atmosfer

Menurut analisis BMKG, kondisi cuaca pada pertengahan Februari 2026 ini dipicu oleh aktifnya Monsun Asia yang membawa massa udara basah ke wilayah Indonesia. Kelembapan udara yang mencapai 97% di beberapa wilayah Jakarta mendukung pertumbuhan awan hujan yang sangat cepat pada siang hari.

Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi luapan air skala kecil. Selain itu, kecepatan angin yang diprediksi mencapai 10-20 km/jam dari arah barat laut juga perlu diantisipasi oleh para pengguna jalan raya.

Tetap perbarui informasi cuaca Anda melalui kanal resmi BMKG atau media sosial terpercaya untuk memastikan keselamatan selama beraktivitas di akhir pekan.

