Prakiraan Cuaca DKI Jakarta Minggu 15 Februari 2026: Waspada Hujan Sedang-Lebat

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan peringatan dini terkait kondisi cuaca di DKI Jakarta untuk hari ini, Minggu, 15 Februari 2026. Ibu kota diprediksi akan menghadapi kondisi cuaca yang cukup ekstrem di beberapa titik, seiring dengan masih berlangsungnya puncak musim hujan di wilayah Jawa bagian barat.
Berdasarkan laporan resmi BMKG, status "Waspada" diberlakukan untuk seluruh wilayah Jakarta. Masyarakat diimbau untuk mengantisipasi potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat memicu genangan air serta gangguan lalu lintas, terutama pada sore hari.
|Wilayah
|Pagi
|Siang/Sore
|Malam
|Suhu (°C)
|Jakarta Pusat
|Berawan
|Hujan Ringan
|Berawan
|25-29
|Jakarta Utara
|Hujan Ringan
|Berawan
|Berawan
|25-29
|Jakarta Barat
|Berawan
|Hujan Ringan
|Hujan Ringan
|24-29
|Jakarta Selatan
|Berawan
|Hujan Sedang/Petir
|Hujan Ringan
|24-30
|Jakarta Timur
|Berawan
|Hujan Sedang/Petir
|Hujan Ringan
|24-30
|Kepulauan Seribu
|Hujan Ringan
|Berawan
|Berawan
|26-28
Menurut analisis BMKG, kondisi cuaca pada pertengahan Februari 2026 ini dipicu oleh aktifnya Monsun Asia yang membawa massa udara basah ke wilayah Indonesia. Kelembapan udara yang mencapai 97% di beberapa wilayah Jakarta mendukung pertumbuhan awan hujan yang sangat cepat pada siang hari.
Warga yang tinggal di sepanjang bantaran sungai diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi luapan air skala kecil. Selain itu, kecepatan angin yang diprediksi mencapai 10-20 km/jam dari arah barat laut juga perlu diantisipasi oleh para pengguna jalan raya.
Peringatan Dini:
Waspada potensi hujan disertai kilat/petir dan angin kencang berdurasi singkat di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur antara siang hingga menjelang malam hari.
Tetap perbarui informasi cuaca Anda melalui kanal resmi BMKG atau media sosial terpercaya untuk memastikan keselamatan selama beraktivitas di akhir pekan.
PENAFIAN
Artikel ini diolah dan disusun oleh kecerdasan buatan (AI) dan telah melalui proses penyuntingan serta verifikasi fakta oleh redaksi.
Saat ini, kondisi cuaca Indonesia dipengaruhi oleh dua sistem bibit siklon yang terpantau di wilayah utara dan selatan.
Kondisi cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu ini diharapkan menjadi perhatian dalam perencanaan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, dan udara, serta berbagai kegiatan luar ruang
BMKG ungkap potensi hujan lebat akibat aktivitas dua bibit siklon tropis.
PERUBAHAN cuaca yang terjadi cukup cepat di wilayah Batam membuat masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama bagi pengguna transportasi laut dan udara.
BMKG memprakirakan hujan petir melanda Jakarta Timur dan Utara pada Sabtu pagi (7/3/2026). Waspadai potensi angin kencang dan suhu udara 23-26 derajat.
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan dengan intensitas cukup signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu (7/3).
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan dengan intensitas cukup signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu (7/3).
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat, 6 Maret 2026.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada Kamis, 5 Maret 2026.
BMKG keluarkan status SIAGA cuaca ekstrem di Jawa Timur 4 Maret 2026. Waspada hujan sangat lebat, angin kencang, dan risiko bencana hidrometeorologi.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada Rabu, 4 Maret 2026.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengumumkan prakiraan cuaca untuk 3 Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved