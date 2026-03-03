Bibit Siklon 90S Intai Selatan Jawa, Jatim Masuk Zona Merah Hujan Sangat Lebat Rabu 4 Maret 2026

Headline
SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem yang diprediksi melanda hampir seluruh wilayah Jawa Timur pada Rabu, 4 Maret 2026. Berdasarkan pemodelan cuaca terbaru, Jawa Timur kini berstatus SIAGA terhadap potensi dampak hujan lebat hingga sangat lebat.
Kepala BMKG Juanda, Taufiq Hermawan, menjelaskan bahwa kondisi ini dipicu oleh dinamika atmosfer yang tidak stabil, termasuk aktivitas Bibit Siklon Tropis 90S di Samudra Hindia selatan Jawa Tengah. Selain itu, adanya gangguan gelombang atmosfer Madden Julian Oscillation (MJO) dan Gelombang Rossby turut mempercepat pertumbuhan awan konvektif yang masif.
BMKG mengimbau masyarakat di 38 kabupaten/kota untuk waspada, dengan fokus utama pada wilayah berikut:
|Zona Wilayah
|Daerah Terdampak Utama
|Jatim Barat
|Pacitan, Ponorogo, Magetan, Ngawi, Madiun.
|Jatim Tengah
|Kediri, Jombang, Nganjuk, Malang Raya, Blitar.
|Jatim Timur
|Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo.
|Utara & Madura
|Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Lamongan, Bangkalan, Sumenep.
Kombinasi hujan sangat lebat dan angin kencang berpotensi memicu bencana hidrometeorologi seperti:
"Kami meminta masyarakat untuk rutin memantau pergerakan awan melalui aplikasi Info BMKG dan menghindari aktivitas di luar ruangan jika terjadi cuaca mendung pekat," tambah Taufiq.
Bagi pengendara yang melintasi jalur pegunungan seperti Payung (Batu) atau jalur lintas selatan, diharapkan ekstra waspada terhadap berkurangnya jarak pandang dan jalanan licin. Pihak otoritas pelabuhan juga diminta mewaspadai tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur yang dapat meningkat akibat pengaruh Bibit Siklon 90S.
