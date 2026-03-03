Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Prakiraan Cuaca 3 Maret: Bibit Siklon Tropis 90S di Selatan Jawa Cenderung Persisten

Media Indonesia
03/3/2026 05:30
Prakiraan Cuaca 3 Maret: Bibit Siklon Tropis 90S di Selatan Jawa Cenderung Persisten
Ilustrasi(Dok Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengumumkan prakiraan cuaca untuk 3 Maret besok. Dilansir dari BMKG, Bibit Siklon Tropis 90S diperkirakan berada di Samudra Hindia, tepatnya bagian selatan Jawa Tengah dan cenderung persisten menuju ke arah timur.

Selain itu, sistem tekanan rendah di Samudra Pasifik dan Teluk Karpentaria membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, tekanan rendah, dan sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut.

Peringatan Dini Hujan 3 Maret 2026

Kombinasi dinamika atmosfer yang ada menyebabkan potensi cuaca signifikan di berbagai wilayah di Indonesia. BMKG telah merilis peringatan dini hujan pada 3 Maret.

Baca juga : Prakiraan Cuaca 2 Maret: Bibit Siklon 90S Muncul di Barat Daya Banten, Jawa hingga NTT Siaga Hujan Sangat Lebat

Berikut adalah potensi wilayah terdampak:

Level Waspada (Hujan sedang hingga lebat)

  • Aceh
  • Sumatra Utara
  • Sumatra Barat
  • Riau
  • Jambi
  • Sumatra Selatan
  • Bangka Belitung
  • Bengkulu
  • Lampung
  • Jakarta
  • Bali
  • Kalimantan Tengah
  • Kalimantan Timur
  • Kalimantan Utara
  • Kalimantan Selatan
  • Sulawesi Utara
  • Sulawesi Tengah
  • Sulawesi Barat
  • Sulawesi Tenggara
  • Maluku Utara
  • Maluku
  • Papua Barat Daya
  • Papua Barat
  • Papua

Level Siaga (Hujan lebat hingga sangat lebat)

  • Banten
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • Yogyakarta
  • Jawa Timur
  • NTB
  • NTT
  • Sulawesi Selatan

Peringatan Dini Angin Kencang

  • Banten
  • Jawa Barat
  • Jawa Tengah
  • Jawa Timur
  • Lampung
  • Maluku
  • Maluku Utara
  • NTT
  • Papua
  • Sulawesi Selatan
  • Sulawesi Tenggara
  • Sulawesi Utara

Prakiraan Cuaca Kota-Kota Besar di Indonesia

Berikut adalah prakiraan cuaca di kota-kota besar Indonesia:

Hujan Petir

Baca juga : BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat di Jawa Barat hingga NTT

  • Pekanbaru
  • Pangkalpinang
  • Surabaya
  • Tanjung Selor
  • Banjarmasin
  • Denpasar
  • Mamuju

Hujan Sedang

  • Jambi
  • Bandung
  • Semarang
  • Yogyakarta
  • Kupang
  • Sorong

Hujan Ringan

  • Medan
  • Padang
  • Tanjung Pinang
  • Palembang
  • Bandar Lampung
  • Bengkulu
  • Jakarta
  • Serang
  • Yogyakarta
  • Palangka Raya
  • Samarinda
  • Mataram
  • Makassar
  • Manado
  • Ambon
  • Kendari
  • Palu
  • Jayapura

Berawan

  • Pontianak
  • Gorontalo
  • Ternate
  • Jayawijaya
  • Merauke

Udara Kabur

  • -Banda Aceh

Analisis Dinamika Atmosfer

Gelombang Rossby Ekuator berpropagasi ke arah barat berpotensi menyebabkan peningkatan awan hujan di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Lampung hingga Laut Arafuru.

Sementara Gelombang Frekuensi Rendah aktif di wilayah Laut Natuna Utara hingga selatan NTT yang berpotensi mendukung peningkatan curah hujan.

Anda dapat selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, yaitu https://www.bmkg.go.id/ dan @infobmkg. (E-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Putri yuliani
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved