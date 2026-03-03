Prakiraan Cuaca 3 Maret: Bibit Siklon Tropis 90S di Selatan Jawa Cenderung Persisten

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengumumkan prakiraan cuaca untuk 3 Maret besok. Dilansir dari BMKG, Bibit Siklon Tropis 90S diperkirakan berada di Samudra Hindia, tepatnya bagian selatan Jawa Tengah dan cenderung persisten menuju ke arah timur.
Selain itu, sistem tekanan rendah di Samudra Pasifik dan Teluk Karpentaria membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, tekanan rendah, dan sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut.
Kombinasi dinamika atmosfer yang ada menyebabkan potensi cuaca signifikan di berbagai wilayah di Indonesia. BMKG telah merilis peringatan dini hujan pada 3 Maret.
Berikut adalah potensi wilayah terdampak:
Berikut adalah prakiraan cuaca di kota-kota besar Indonesia:
Hujan Petir
Hujan Sedang
Hujan Ringan
Berawan
Udara Kabur
Gelombang Rossby Ekuator berpropagasi ke arah barat berpotensi menyebabkan peningkatan awan hujan di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Lampung hingga Laut Arafuru.
Sementara Gelombang Frekuensi Rendah aktif di wilayah Laut Natuna Utara hingga selatan NTT yang berpotensi mendukung peningkatan curah hujan.
Anda dapat selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, yaitu https://www.bmkg.go.id/ dan @infobmkg. (E-4)
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan dengan intensitas cukup signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu (7/3).
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca ekstrem di sejumlah wilayah Indonesia meningkat dalam sepekan ke depan.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat, 6 Maret 2026.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada Kamis, 5 Maret 2026.
BMKG memproyeksikan sifat musim kemarau 2026 secara umum akan bersifat Bawah Normal atau lebih kering dari biasanya di 451 ZOM (64,5%) dan Normal di 245 ZOM (35,1%).
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada Rabu, 4 Maret 2026.
BADAN Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi hujan dengan intensitas cukup signifikan di sejumlah wilayah Indonesia pada Sabtu (7/3).
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca signifikan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia pada Jumat, 6 Maret 2026.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis peringatan dini potensi cuaca ekstrem yang diprediksi akan melanda sebagian besar wilayah Indonesia pada Kamis, 5 Maret 2026.
BMKG keluarkan status SIAGA cuaca ekstrem di Jawa Timur 4 Maret 2026. Waspada hujan sangat lebat, angin kencang, dan risiko bencana hidrometeorologi.
BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrem yang diprediksi terjadi pada Rabu, 4 Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved