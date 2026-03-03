Prakiraan Cuaca 3 Maret: Bibit Siklon Tropis 90S di Selatan Jawa Cenderung Persisten

Ilustrasi(Dok Freepik)

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah mengumumkan prakiraan cuaca untuk 3 Maret besok. Dilansir dari BMKG, Bibit Siklon Tropis 90S diperkirakan berada di Samudra Hindia, tepatnya bagian selatan Jawa Tengah dan cenderung persisten menuju ke arah timur.

Selain itu, sistem tekanan rendah di Samudra Pasifik dan Teluk Karpentaria membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon, tekanan rendah, dan sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut.

Peringatan Dini Hujan 3 Maret 2026

Kombinasi dinamika atmosfer yang ada menyebabkan potensi cuaca signifikan di berbagai wilayah di Indonesia. BMKG telah merilis peringatan dini hujan pada 3 Maret.

Berikut adalah potensi wilayah terdampak:

Level Waspada (Hujan sedang hingga lebat)

Aceh

Sumatra Utara

Sumatra Barat

Riau

Jambi

Sumatra Selatan

Bangka Belitung

Bengkulu

Lampung

Jakarta

Bali

Kalimantan Tengah

Kalimantan Timur

Kalimantan Utara

Kalimantan Selatan

Sulawesi Utara

Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat

Sulawesi Tenggara

Maluku Utara

Maluku

Papua Barat Daya

Papua Barat

Papua

Level Siaga (Hujan lebat hingga sangat lebat)

Banten

Jawa Barat

Jawa Tengah

Yogyakarta

Jawa Timur

NTB

NTT

Sulawesi Selatan

Peringatan Dini Angin Kencang

Banten

Jawa Barat

Jawa Tengah

Jawa Timur

Lampung

Maluku

Maluku Utara

NTT

Papua

Sulawesi Selatan

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Utara

Prakiraan Cuaca Kota-Kota Besar di Indonesia

Berikut adalah prakiraan cuaca di kota-kota besar Indonesia:

Hujan Petir

Pekanbaru

Pangkalpinang

Surabaya

Tanjung Selor

Banjarmasin

Denpasar

Mamuju

Hujan Sedang

Jambi

Bandung

Semarang

Yogyakarta

Kupang

Sorong

Hujan Ringan

Medan

Padang

Tanjung Pinang

Palembang

Bandar Lampung

Bengkulu

Jakarta

Serang

Yogyakarta

Palangka Raya

Samarinda

Mataram

Makassar

Manado

Ambon

Kendari

Palu

Jayapura

Berawan

Pontianak

Gorontalo

Ternate

Jayawijaya

Merauke

Udara Kabur

-Banda Aceh

Analisis Dinamika Atmosfer

Gelombang Rossby Ekuator berpropagasi ke arah barat berpotensi menyebabkan peningkatan awan hujan di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Lampung hingga Laut Arafuru.

Sementara Gelombang Frekuensi Rendah aktif di wilayah Laut Natuna Utara hingga selatan NTT yang berpotensi mendukung peningkatan curah hujan.

Anda dapat selalu memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi BMKG, yaitu https://www.bmkg.go.id/ dan @infobmkg.