Cuaca Batam Hari Ini, 27 Februari 2026: Berawan, Hujan Berpotensi Turun Siang hingga Sore Hari

Cuaca berawan di Batam.(Dok. MI)

BATAM diperkirakan mengalami cuaca umumnya berawan pada Jumat, 27 Februari 2026. Meski pada pagi hari kondisi relatif cerah berawan, hujan berpotensi turun pada siang hingga sore hari di sejumlah wilayah kota.

Prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Hang Nadim Batam menjelaskan bahwa potensi hujan tersebut dipengaruhi oleh tingginya kelembapan udara di lapisan bawah hingga menengah atmosfer. Selain itu, pemanasan permukaan yang terjadi sejak pagi hari turut memicu pertumbuhan awan konvektif yang berpeluang berkembang menjadi awan hujan pada siang dan sore.

“Hujan diperkirakan bersifat lokal dengan intensitas ringan hingga sedang. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi hujan dengan durasi singkat yang turun secara tiba-tiba,” ujar prakirawan BMKG Hang Nadim, Jumat (27/2).

Secara umum, suhu udara di Batam diperkirakan berada pada kisaran 24 hingga 32 derajat Celsius dengan tingkat kelembapan relatif cukup tinggi. Angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan ringan hingga sedang.

BMKG mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menyiapkan payung atau jas hujan serta mengantisipasi kondisi jalan yang licin saat hujan turun. Bagi pengguna jalan, terutama pengendara roda dua, diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap genangan air yang dapat mengganggu jarak pandang maupun kendali kendaraan.

Selain itu, nelayan dan pengguna transportasi laut di sekitar perairan Batam juga disarankan memantau perkembangan cuaca terkini, meskipun secara umum kondisi perairan masih dalam kategori aman.

BMKG menegaskan bahwa perubahan cuaca dapat terjadi secara dinamis. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk rutin memantau informasi prakiraan cuaca BMKG resmi guna mendapatkan pembaruan prakiraan cuaca terbaru. (H-3)